Vízbe fulladt egy ember a szlovén határon
A rendőrség tájékoztatása szerint a hatóságok csütörtökön hét szudáni állampolgárt feltartóztattak a dél-szlovéniai Kostel községhez tartozó Grivac térségében, miután a Kolpa folyón átkelve illegálisan léptek be Szlovéniába.
A rendőri intézkedés során kiderült, hogy a csoport egyik tagját elsodorta a folyó. A férfi holttestét később a horvát oldalon találták meg.
A haláleset ügyében az eljárást a horvát hatóságok vették át, míg a hét elfogott emberrel szembeni eljárás Szlovéniában folyik.
A szlovén belügyminisztérium adatai szerint 2026 első negyedévében 5921 illegális határátlépést regisztráltak, ami 52 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 3879-hez képest. A legtöbb esetet a horvát határon észlelték, és a feltartóztatott emberek között a legnagyobb számban afgán, egyiptomi, bangladesi és szudáni állampolgárok voltak.
A határsértők többsége a balkáni útvonalon haladva, Szerbián vagy Montenegrón keresztül jut Bosznia-Hercegovinába, majd Horvátország érintésével próbál Szlovénián át Nyugat-Európa felé továbbhaladni - áll az MTI tájékoztatásában.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Munkahelyén szexelt, kirúgták az ápolónőt
Fagyasztóban tartotta halott anyját, így finanszírozta agglegény életét egy férfi
Ráült a terhes feleségére és addig fojtogatta, amíg el nem ernyedt a nő teste
Óra közben elővett egy pisztolyt, lövöldözni kezdett egy diák Csapon
Kilenc órán át kínozta feleségét – ököllel ütötte, fojtogatta és késeket dobált felé
Nem kapta meg az előléptetést – megmérgezte kollégáját egy férfi
Öntöttvas tűzhelyráccsal verte agyon barátnőjét
Halálos vonatbaleset történt, felkavaró fotókon a dunaszerdahelyi tragédia
Lövöldözés a Széchenyi István Líceumban, kiürítették az épületet
Luxusautójával együtt temettek el egy férfit
Elszabadult a pokol egy buszon, félelmetes videó készült az esetről