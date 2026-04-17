Vérfürdőt rendezett az osztályteremben egy gimnáziumi késelő, ketten meghaltak

Egy szepesófalui gimnázium 18 éves tanulójának, Samuelnek 2025. január 16-án vizsgát kellett volna tennie Romániában. A fiú azonban nem készült fel a kért tantárgyakból. Aznap reggel feketébe öltözött, táskájába egy 19 centis kést rejtett. Mikor belépett az iskolába, fejére egy csuklyát húzott - számolt be róla a Paraméter.

A gimnázium egyik legjobb tanulójának számított, ám problémás viselkedése miatt osztálytársai féltek tőle.

Okkal, ugyanis 2025 év elején megölte a tanárát és egy osztálytársát. A vád szerint Samuel terve az volt, hogy aznap még megöli két másik diáktársát is. Az egyiket megsebesítette, a másik aznap nem volt iskolában.

A fiút a támadás után egy órával fogták el a közeli erdőben. Samuel nem tagadja, hogy ő követte el a gyilkosságokat, de állítja, azokat nem eltervezte, hanem hirtelen felindulásból követte el.

Az ügyvédje szerint a kést saját öngyilkos hajlamai miatt vitte be az iskolába.