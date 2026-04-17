Vérfürdőt rendezett az osztályteremben egy gimnáziumi késelő, ketten meghaltak
Egy szepesófalui gimnázium 18 éves tanulójának, Samuelnek 2025. január 16-án vizsgát kellett volna tennie Romániában. A fiú azonban nem készült fel a kért tantárgyakból. Aznap reggel feketébe öltözött, táskájába egy 19 centis kést rejtett. Mikor belépett az iskolába, fejére egy csuklyát húzott - számolt be róla a Paraméter.
A gimnázium egyik legjobb tanulójának számított, ám problémás viselkedése miatt osztálytársai féltek tőle.
Okkal, ugyanis 2025 év elején megölte a tanárát és egy osztálytársát. A vád szerint Samuel terve az volt, hogy aznap még megöli két másik diáktársát is. Az egyiket megsebesítette, a másik aznap nem volt iskolában.
A fiút a támadás után egy órával fogták el a közeli erdőben. Samuel nem tagadja, hogy ő követte el a gyilkosságokat, de állítja, azokat nem eltervezte, hanem hirtelen felindulásból követte el.
Az ügyvédje szerint a kést saját öngyilkos hajlamai miatt vitte be az iskolába.
A fiú problémái már az alapiskolában elkezdődtek, lány osztálytársaival többször konfliktusba került. Az első gimnáziumából problémás viselkedése miatt elbocsátották.
Később a szepesófalui gimnáziumban is számos konfliktust generált, végül az iskola egyéni tanrendet rendelt el számára. Amikor szülein keresztül megtudta, hogy feltehetően végleg el akarják őt tanácsolni az iskolából, és az igazgatóhelyettes elutasította a kérését, hogy helyezzék őt vissza a nappali oktatásba, másnap megjelent az iskolában, akkor követte el a gyilkosságokat.
Először az igazgatóhelyettest vadászta le, majd az egyik osztályterem felé vette az irányt. Egy Alena nevű lányt vett célba, aki a padsorok között szaladgálva próbálta kicselezni a támadót.
A fiú végül a terem közepén kapta el a lányt, majd késével többször lesújtott rá. A teremből ekkor már kifutottak az osztálytársai. Egyetlen diák maradt a teremben, Barbora, aki felvette a harcot a támadóval. Samuel őt is megsebesítette, a lány túlélte a támadást.
Amíg Samuel és Barbora viaskodtak, Alena a padok alatt kúszott ki a teremből. Miután erre a fiú felfigyelt, a folyosón érte utol őt. A háta mögé osont, majd kését beleállította a lány fejébe. Alena a földre zuhant, ekkor Samuel újra rátámadt.
A fiú a táskájába rejtette a véres kést, majd az iskola hátsó bejáratán keresztül a közeli erdő felé vette az irányt.
A korábbi tárgyalásokon bizonyítékokat mutattak be Samuel telefonjáról. Kiderült, hogy a fiú egyik barátjának rendszeresen küldött olyan videókat, amelyeken embereket végeznek ki. A videókon embereket csonkítanak meg, véreztetnek ki. Az egyik ilyen felvételt azzal kommentálta, hogy „ezt fogom csinálni Alenával”.
A tárgyalás májusban folytatódik.
