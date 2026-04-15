Magyar Péter bejelentette, Sulyok Tamás őt bízza meg kormányalakítással
Az államfő Magyar Pétert fogja javasolni a miniszterelnöki tisztségre és az Országgyűlés alakuló ülését a lehetséges legkorábbi dátumra hívja össze
Sulyok Tamás tájékoztatta a Tisza Párt elnökét arról, hogy az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogja összehívni, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont.
A korábbi alkotmányos hagyományok méltó felelevenítésével, a köztársasági elnök közjogi szerepének megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményeztem a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel. Elsőként Magyar Pétert, a legtöbb országgyűlési képviselői mandátumot szerző Tisztelet és Szabadság Párt elnökét fogadtam a Sándor-palotában - írta az államfő.
Hozzátette: az államfő egyik fontos közjogi feladata az új Országgyűlés alakuló ülésének összehívása.
Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja
- fogalmazott Sulyok Tamás.
Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
