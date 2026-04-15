2026. április 15. szerda, Anasztázia, Tas
18°C Budapest
magyar péter
országgyűlés
sulyok tamás

Az államfő Magyar Pétert fogja javasolni a miniszterelnöki tisztségre és az Országgyűlés alakuló ülését a lehetséges legkorábbi dátumra hívja össze

Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Pétert előzetesen tájékoztattam arról, hogy az Alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogom összehívni, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont - írta Sulyok Tamás államfő a Facebook-oldalán szerdán, miután fogadta Magyar Pétert.
2026. április 15., szerda 12:36
Vágólapra másolva!

Sulyok Tamás tájékoztatta a Tisza Párt elnökét arról, hogy az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogja összehívni, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont. 

A korábbi alkotmányos hagyományok méltó felelevenítésével, a köztársasági elnök közjogi szerepének megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményeztem a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel. Elsőként Magyar Pétert, a legtöbb országgyűlési képviselői mandátumot szerző Tisztelet és Szabadság Párt elnökét fogadtam a Sándor-palotában - írta az államfő. 

Hozzátette: az államfő egyik fontos közjogi feladata az új Országgyűlés alakuló ülésének összehívása. 

Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja

 - fogalmazott Sulyok Tamás.

Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Tovább a címoldalra