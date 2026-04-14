Ez gyors volt: a Politico szerint Magyar Péternek nagyon mélyen meg kell hajolnia Brüsszel előtt, és még így is lyukra futhat

Magyar Péter már felvette a kapcsolatot Ursula von der Leyennel, és késznek mutatkozott arra, hogy megállapodjon a szükséges reformokról. A bizottsági elnök is jelezte, hogy készek együttműködni, és „gyors és régóta esedékes előrelépésről” beszélt. A nemzetközi reakciók szintén azt mutatják, hogy Brüsszelben egyértelmű elvárásként tekintenek a magyar irányváltásra. Jessica Rosencrantz svéd EU-ügyi miniszter szerint már önmagában az is fontos, hogy Magyar Péter helyre akarja állítani a bizalmat, mert ez „megkönnyítheti az együttműködést”.





Lengyel példa, brüsszeli óvatosság



Magyar Péter első útja Lengyelországba vezet, ahol Donald Tusk kormánya korábban hasonló helyzetben próbálta visszaszerezni az uniós forrásokat. A varsói példa megmutatta, hogy Brüsszel hajlandó pénzt adni – de csak akkor, ha a reformok ténylegesen megvalósulnak. Éppen ezért az Európai Bizottság most jóval óvatosabb.

A Politico szerint nem valószínű, hogy pusztán ígéretek alapján előre kifizetnék a támogatásokat. Magyar Péternek tehát nemcsak vállalásokat kell tennie, hanem bizonyítania is kell, hogy végre is hajtja azokat. Ebben segítheti kétharmados parlamenti többsége, amelyről úgy fogalmazott: Van egy szuper többségünk a parlamentben, és ez hatalmat ad arra, hogy átalakítsuk az állami rendszereket, és ezt meg is fogjuk tenni. Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy Brüsszel elvárásai előtt nem nagyon marad mozgástér. A helyzetet tovább élezi az időnyomás.

Ha a szükséges reformok augusztusig nem készülnek el, Magyarország eleshet egy jelentős forráscsomagtól. Magyar Péter ezért már az új parlament mielőbbi összehívását is kezdeményezte, hogy minél gyorsabban benyújthassa a Brüsszelnek szánt intézkedéseket. Egy európai parlamenti jelentéstevő szerint „nincs kifogás”, a feltételek világosak, és a magyar kormánynak konkrét menetrendet kell bemutatnia.