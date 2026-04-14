Orbán Viktor megszólalt a választási vereség után

Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz–KDNP listáját és jelöltjeit. A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon

– jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában − írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök köszönetét fejezte ki minden támogatójuknak.

„Ugyanennyi választópolgár támogatásával 2014-ben hatalmas választási győzelmet arattunk, tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég” – idézte fel. Majd hangsúlyozta:

a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak ránk.

„A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így teszünk majd” – tette hozzá.