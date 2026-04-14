Ez gyors volt: a Politico szerint Magyar Péternek nagyon mélyen meg kell hajolnia Brüsszel előtt, és még így is lyukra futhat
Orbán Viktor megszólalt a választási vereség után
Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz–KDNP listáját és jelöltjeit. A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon
– jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában − írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök köszönetét fejezte ki minden támogatójuknak.
„Ugyanennyi választópolgár támogatásával 2014-ben hatalmas választási győzelmet arattunk, tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég” – idézte fel. Majd hangsúlyozta:
a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak ránk.
„A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így teszünk majd” – tette hozzá.
Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal közösen megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőinket és jelöltjeinket.
Április 28-án pedig országos választmányi ülést tartanak. „Ma a munka elindult” – jelentette ki. Hozzátette:
Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Vucsics keményen visszaszólt Magyar Péternek, a megszólalása kapcsán az ostobaság szó jutott eszébe
Vance: Orbán Viktor Amerika szövetségese – „nem volt hiábavaló kiállni mellette”
Liberty Coalition for Free and Fair: demokratikus és szabad választások keretében adhatták le szavazataikat a magyar választópolgárok
Itt a névsor: ők a parlamentbe bekerült fideszes képviselők
Nemzetközi visszhang: a hírek élén a magyarországi választás eredménye
98,94 százalékos a feldolgozottság, így alakultak a választási eredmények
Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!
Orbán Viktor: Gratuláltam a Tisza Pártnak
Gratulált ellenfelének Navracsics Tibor
Sulyok Tamás: Következzen a nyugodt hangvételű párbeszéd!
Veszprém fideszes országgyűlési képviselője gratulált ellenfelének