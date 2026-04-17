Fagyasztóban tartotta halott anyját, így finanszírozta agglegény életét egy férfi

Megrázó ügy látott napvilágot az angliai Walesben: egy férfi éveken át titkolta édesanyja halálát, miközben annak pénzéből élt – számolt be csütörtökön a Metro.

A 60 éves Christopher Phillips a dél-walesi Porthcawl városában élt édesanyjával, Sylvia Phillipsszel. A nyomozás szerint az idős nő 2023-ban halt meg, fia azonban nem jelentette a halálesetet, hanem a holttestet a ház fagyasztójában rejtette el.

Az ügyre idén februárban derült fény, amikor a hatóságok ellenőrzésre miatt vonultak ki a házhoz. Az orvosok ugyanis aggódni kezdtek, mivel hosszabb ideje nem hallottak a nőről. A ház átkutatása során sokkoló felfedezést tettek: a nő holttestét a fagyasztóban találták meg.



A férfi a bíróság előtt bűnösnek vallotta magát abban, hogy megakadályozta édesanyja törvényes és tisztességes temetését, valamint a csalást is elismerte. A vád szerint ugyanis továbbra is hozzáfért az asszony bankszámlájához, és felvette a nyugdíját, amelyből saját életét finanszírozta.