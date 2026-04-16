Luxusautójával együtt temettek el egy férfit

A fekete kocsijával együtt helyezték örök nyugalomra az autómániás tulajdonost Kínában. Egy daruval emelték be az 50 millió forint értékű autót a földbe, sőt még a 4 és fél millió forintos egyedi rendszámtábla is rajta volt A temetésről készült videót már rengetegen megosztották az interneten. A kínai rendőrség vizsgálni kezdte a történteket, mert ez akár szabályellenes is lehet. Sokan viszont most azért aggódnak, hogy tolvajok fognak fosztogatni, megpróbálják majd kiásni az autót.