Ennyi volt: Kalapács alá kerül a hírhedt magángép, de ingatlanokat, jachtokat is elárvereznek

Árverésre bocsátják májusban a Dominikai Köztársaságban az Air Cocaine néven elhíresült ügyben lefoglalt repülőgépet.
2026. április 18., szombat 09:57
A gépet a híres üdülőhely, Punta Cana repülőterének kifutópályáján állították meg, a rajta talált 680 kilogramm kokaint elkobozták, a francia legénységet őrizetbe vették. 

2013. márciusában a dominikai hatóságok huszonhat, kábítószerrel megrakott bőröndöt találtak egy Falcon 50 magán repülőgépben, amely a repülési terve szerint a dél-franciaországi Saint-Tropez-be tartott. 

Az ügy nap visszhangot keltett a sajtóban és a Nexflixen mini-sorozatot is készítettek róla. 

A gép kikiáltási ára mintegy 1,6 millió dollár – közölte a héten az elkobzott javak őrizetével és kezelésével megbízott hivatal. Az árverésen a repülőgép mellett lakások, ékszerek és jachtok is kalapács alá kerülnek, amelyeket más kábítószer-csempészettel, pénzmosással és korrupcióval kapcsolatos ügyekben foglaltak le – közölte a hivatal. 


A gépen négy francia állampolgár, közöttük a két pilóta tartózkodott. A két pilóta – a francia hadsereg egykori tapasztalt pilótái – hajón megszökött a Dominikai Köztársaságból, ahol tizenöt hónapot töltött börtönben, és visszatért Franciaországba. 

Franciaországban is eljárás indult ellenük, 2019-ben első fokon hatévi börtönre ítélték őket, majd 2021-ben egy fellebbviteli bíróság felmentette őket. 2022-ben viszont a legmagasabb szintű francia bíróság megerősítette a kábítószer-csempészetben érintett SN-THS légitársaság vezetőinek hatévi börtönbüntetését. Pierre-Marc Dreyfust és Fabrice Alcaud-t 2021-ben bűnösnek találták nagy mennyiségű kábítószer bűnszövetkezetben történt csempészete vádjában. 

Dreyfus és Alcaud végig tagadta, hogy tudomása lett volna arról, hogy a kábítószercsempészek által közvetítők által kibérelt repülőgépeik a Karib-tenger térségéből és Latin-Amerikából kábítószert szállítanak. A bíróság megerősítette a három vitatott járat megrendelőjének tartott Ali Busareb 18 éves börtönbüntetését is.

Forrás: MTI

 

