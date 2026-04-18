Ennyi volt: Kalapács alá kerül a hírhedt magángép, de ingatlanokat, jachtokat is elárvereznek

A gépet a híres üdülőhely, Punta Cana repülőterének kifutópályáján állították meg, a rajta talált 680 kilogramm kokaint elkobozták, a francia legénységet őrizetbe vették.

2013. márciusában a dominikai hatóságok huszonhat, kábítószerrel megrakott bőröndöt találtak egy Falcon 50 magán repülőgépben, amely a repülési terve szerint a dél-franciaországi Saint-Tropez-be tartott.

Az ügy nap visszhangot keltett a sajtóban és a Nexflixen mini-sorozatot is készítettek róla.

A gép kikiáltási ára mintegy 1,6 millió dollár – közölte a héten az elkobzott javak őrizetével és kezelésével megbízott hivatal. Az árverésen a repülőgép mellett lakások, ékszerek és jachtok is kalapács alá kerülnek, amelyeket más kábítószer-csempészettel, pénzmosással és korrupcióval kapcsolatos ügyekben foglaltak le – közölte a hivatal.