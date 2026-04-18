Ennyi volt: Kalapács alá kerül a hírhedt magángép, de ingatlanokat, jachtokat is elárvereznek
A gépet a híres üdülőhely, Punta Cana repülőterének kifutópályáján állították meg, a rajta talált 680 kilogramm kokaint elkobozták, a francia legénységet őrizetbe vették.
2013. márciusában a dominikai hatóságok huszonhat, kábítószerrel megrakott bőröndöt találtak egy Falcon 50 magán repülőgépben, amely a repülési terve szerint a dél-franciaországi Saint-Tropez-be tartott.
Az ügy nap visszhangot keltett a sajtóban és a Nexflixen mini-sorozatot is készítettek róla.
A gép kikiáltási ára mintegy 1,6 millió dollár – közölte a héten az elkobzott javak őrizetével és kezelésével megbízott hivatal. Az árverésen a repülőgép mellett lakások, ékszerek és jachtok is kalapács alá kerülnek, amelyeket más kábítószer-csempészettel, pénzmosással és korrupcióval kapcsolatos ügyekben foglaltak le – közölte a hivatal.
A gépen négy francia állampolgár, közöttük a két pilóta tartózkodott. A két pilóta – a francia hadsereg egykori tapasztalt pilótái – hajón megszökött a Dominikai Köztársaságból, ahol tizenöt hónapot töltött börtönben, és visszatért Franciaországba.
Franciaországban is eljárás indult ellenük, 2019-ben első fokon hatévi börtönre ítélték őket, majd 2021-ben egy fellebbviteli bíróság felmentette őket. 2022-ben viszont a legmagasabb szintű francia bíróság megerősítette a kábítószer-csempészetben érintett SN-THS légitársaság vezetőinek hatévi börtönbüntetését. Pierre-Marc Dreyfust és Fabrice Alcaud-t 2021-ben bűnösnek találták nagy mennyiségű kábítószer bűnszövetkezetben történt csempészete vádjában.
Dreyfus és Alcaud végig tagadta, hogy tudomása lett volna arról, hogy a kábítószercsempészek által közvetítők által kibérelt repülőgépeik a Karib-tenger térségéből és Latin-Amerikából kábítószert szállítanak. A bíróság megerősítette a három vitatott járat megrendelőjének tartott Ali Busareb 18 éves börtönbüntetését is.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
Azonnal intézkedni kellett a határon, radioaktív 100-assal akadt fenn valaki az ellenőrzésen
Sokkoló hír a Közel-Keletről: Újra lezárták a Hormuzi-szorost
Donald Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost
Elhallgatott egy ikonikus hang, megrendítő veszteség érte a zenei világot
UFO tematikájú szállodáért rajong a világ, fotókon a dizájnos "csészealj"
Munkahelyén szexelt, kirúgták az ápolónőt
Fagyasztóban tartotta halott anyját, így finanszírozta agglegény életét egy férfi
Vízbe fulladt egy ember a szlovén határon
Ráült a terhes feleségére és addig fojtogatta, amíg el nem ernyedt a nő teste
Óra közben elővett egy pisztolyt, lövöldözni kezdett egy diák Csapon
Kilenc órán át kínozta feleségét – ököllel ütötte, fojtogatta és késeket dobált felé