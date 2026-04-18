Riadóztatták a helyieket, óriási invázió várható egy magyar nagyvárosban

Mindenkire szükség van a védekezés érdekében.
2026. április 18., szombat 10:57
A melegebb idő beköszöntével az udvarokon, kertekben azonnal meg is jelentek az első szúnyogok Győrben és vidékén – olvasható a Gyor.hu csütörtöki tájékoztatásában.

Mint írták, akármilyen elképzelhetetlennek is tűnik, egyetlen liter állóvízben akár több ezer szúnyoglárva is kikelhet egy hét leforgása alatt. A szabadtéren összegyűlő kisebb vízfelületek így óriási mértékben hozzájárulnak a szúnyogpopuláció növekedéséhez.

A szúnyoglárvák leggyakrabban az alábbi helyeken fordulnak elő:

  • fedetlen esővízgyűjtő hordókban,
  • vödrökben, talicskákban,
  • virágcserepek alátétjében,
  • kerti gyermekjátékokban,
  • kisállatok itatóvizében,
  • az udvaron hagyott takarófóliákon összegyűlt vízben,
  • használaton kívüli autógumikban.


Felhívták a figyelmet a lakosság együttműködésének fontosságára a szúnyogok elleni védekezésben, és a megelőzés szerepét hangsúlyozták.

Érdemes tehát lefedni az esővízgyűjtő hordókat szúnyoghálóval, rendszeresen kiüríteni a kerti tárgyakban összegyűlő vizet, gyakran cserélni az állatok ivóvizét, valamint eltávolítani a használaton kívüli gumiabroncsokat, fóliákat.

Ha összefogunk, közösen sokat tehetünk azért, hogy Győrben kevesebb legyen a szúnyog!

 – zárul a felhívás.

A nyitókép illusztráció: MTI/Krizsán Csaba

 

