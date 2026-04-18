Sosem volt még ilyen Magyarországon: Ennyi pénzt vihet haza egy szerencsés ember
Riadóztatták a helyieket, óriási invázió várható egy magyar nagyvárosban
A melegebb idő beköszöntével az udvarokon, kertekben azonnal meg is jelentek az első szúnyogok Győrben és vidékén – olvasható a Gyor.hu csütörtöki tájékoztatásában.
Mint írták, akármilyen elképzelhetetlennek is tűnik, egyetlen liter állóvízben akár több ezer szúnyoglárva is kikelhet egy hét leforgása alatt. A szabadtéren összegyűlő kisebb vízfelületek így óriási mértékben hozzájárulnak a szúnyogpopuláció növekedéséhez.
A szúnyoglárvák leggyakrabban az alábbi helyeken fordulnak elő:
- fedetlen esővízgyűjtő hordókban,
- vödrökben, talicskákban,
- virágcserepek alátétjében,
- kerti gyermekjátékokban,
- kisállatok itatóvizében,
- az udvaron hagyott takarófóliákon összegyűlt vízben,
- használaton kívüli autógumikban.
Felhívták a figyelmet a lakosság együttműködésének fontosságára a szúnyogok elleni védekezésben, és a megelőzés szerepét hangsúlyozták.
Érdemes tehát lefedni az esővízgyűjtő hordókat szúnyoghálóval, rendszeresen kiüríteni a kerti tárgyakban összegyűlő vizet, gyakran cserélni az állatok ivóvizét, valamint eltávolítani a használaton kívüli gumiabroncsokat, fóliákat.
Ha összefogunk, közösen sokat tehetünk azért, hogy Győrben kevesebb legyen a szúnyog!
– zárul a felhívás.
A nyitókép illusztráció: MTI/Krizsán Csaba
+Ez is érdekelheti
Budapesti horrorlakás: Rettenetes állapotban találtak rá egy csecsemőre
Figyelmeztették a magyarokat: Több százezren kapnak levelet a NAV-tól napokon belül
Döbbenetes felfedezés: Hihetetlen, mi lapult évekig egy váci garázsban
Íme, az év magyar rekordja– izzasztó napon vannak túl a dabasiak
„Szájba lőlek, b***d meg” – elszabadult a pokol a Hungária körúton
Újabb sokk Baranyában: ismeretlen férfi holtteste miatt indult nyomozás Pécsen
Meghalt Szilágyi Virgil
Eszméletlenül rogyott össze egy fővárosi jégcsarnokban egy férfi, civilek küzdöttek az életéért
Bátyja nem engedte be a házba, ezért összetörte öccse autóját a részeg férfi Kevermesen
Pelenkázás közben vágta a fagyasztóhoz kisbabáját egy hajdúszoboszlói férfi