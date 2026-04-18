Riadóztatták a helyieket, óriási invázió várható egy magyar nagyvárosban

A melegebb idő beköszöntével az udvarokon, kertekben azonnal meg is jelentek az első szúnyogok Győrben és vidékén – olvasható a Gyor.hu csütörtöki tájékoztatásában.

Mint írták, akármilyen elképzelhetetlennek is tűnik, egyetlen liter állóvízben akár több ezer szúnyoglárva is kikelhet egy hét leforgása alatt. A szabadtéren összegyűlő kisebb vízfelületek így óriási mértékben hozzájárulnak a szúnyogpopuláció növekedéséhez.

A szúnyoglárvák leggyakrabban az alábbi helyeken fordulnak elő:

fedetlen esővízgyűjtő hordókban,

vödrökben, talicskákban,

virágcserepek alátétjében,

kerti gyermekjátékokban,

kisállatok itatóvizében,

az udvaron hagyott takarófóliákon összegyűlt vízben,

használaton kívüli autógumikban.



Felhívták a figyelmet a lakosság együttműködésének fontosságára a szúnyogok elleni védekezésben, és a megelőzés szerepét hangsúlyozták.