2026. április 18. szombat, Andrea, Ilma
21°C Budapest
marosi józsef
olimpiai bajnok
gyász

Meghalt Marosi József

Kilencvenegy éves korában szombaton elhunyt Marosi József olimpiai ezüstérmes, világbajnok vívó - tájékoztatta a család a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB).
2026. április 18., szombat 10:25
Vágólapra másolva!

A MOB honlapja emlékeztetett rá, hogy az 1934. október 16-án született sportember az 1956-os melbourne-i ötkarikás játékokon a párbajtőrcsapat tagjaként ezüstöt, a tőrcsapattal bronzérmet szerzett. Marosi aztán 1959-ben párbajtőrben Budapesten nyert vb-aranyat a csapattal. 

Testvére, Marosi Paula a tőrcsapat tagjaként 1964-ben Tokióban olimpiai aranyérmes volt, majd 1968-ban Mexikóban ezüstérmesként zárt. 

Marosi Józsefet a Magyar Olimpiai Bizottság saját halottjának tekinti.

Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Mikó László

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra