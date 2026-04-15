Bondár Anna nagy lehetősége: bosszút állhat Olijnyikován

Bondár Anna sosem támogatta a háborút
Ki tudná feledni a február eleji kolozsvári tenisztorna második fordulójának legbotrányosabb összecsapását? Akkor az ukrán Olekszandra Olijnyikova nem volt hajlandó kezet fogni a legjobb magyar teniszezővel, mert Bondár Anna 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán. Most a történelem megismétli magát, hiszen a franciaországi Rouenben ismét egymás ellen lépnek majd pályára.
Miután az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz tenisztornát, az oroszok 2022 végén, Szentpéterváron rendeztek egy viadalt. Az első ilyen eseményen pályára lépett Bondár Anna is, ez pedig rosszallást váltott ki Olekszandra Olijnyikovából. A február elején, Kolozsváron rendezett női torna második fordulója előtt közölte, emiatt nem fog kezet ellenfelével a mérkőzés végén. Nem tudjuk, hogy a közjáték mennyire zavarta meg Bondár Annát, de kettejük akkori meccsét végül Olijnyikova nyerte 6:4,6:4-re, és a kézfogás valóban elmaradt a találkozót követően.

Bondár Anna nem értette Olijnyikova viselkedését, most újra összecsapnak
Bondár Anna bosszút állhat az őt lenácizó ukránon

Hangsúlyozta, hogy a magyar teniszező azok után vett részt a versenyen, hogy a világ már tudomást szerzett az orosz hadsereg által elkövetett tömeges bűncselekményekről. A 25 éves Olijnyikova jóval tovább ment akkor, mint azt a jó ízlés megengedné, ugyanis meglehetősen propagandisztikus párhuzammal állt elő tettének magyarázatául

2022 decemberében Oroszországba utazni, teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének 

– fogalmazott az ukrán.

  • Bondár Anna megpróbálta kivonni magát Olijnyikova tette alól, és
  • most eljött a pillanat, hogy méltó módon torolja meg az ukrán viselkedését.

Ugyanis ahogy februárban Kolozsváron, úgy most a franciaországbeli Rouenben is összekerültek a második fordulóban. Bondár – miután a 6. kiemelt indonéz Tjen visszalépett – a francia Harmony Tan ellen lépett pályára, és a világranglista 65. helyén álló magyar teniszező végül 140 perces csatát követően 6:2, 4:6, 6:0-ra verte a franciát, így bejutott a nyolcaddöntőbe. 

Oda, ahol talán az esztendő legpikánsabb összecsapása következik, ugyanis Bondár nem mással csap össze, mint Olijnyikovával, aki az osztrák Taggert verte 129 perc alatt 6:3, 4:6, 6:4-re úgy, hogy az osztrák a döntő játszmában már 4-1-re vezetett az ukrán ellen. Egyelőre nincs semmilyen hír arról, hogy Olijnyikova mire készül majd magyar ellenfele ellen.

