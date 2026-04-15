Bondár Anna nagy lehetősége: bosszút állhat Olijnyikován

Miután az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz tenisztornát, az oroszok 2022 végén, Szentpéterváron rendeztek egy viadalt. Az első ilyen eseményen pályára lépett Bondár Anna is, ez pedig rosszallást váltott ki Olekszandra Olijnyikovából. A február elején, Kolozsváron rendezett női torna második fordulója előtt közölte, emiatt nem fog kezet ellenfelével a mérkőzés végén. Nem tudjuk, hogy a közjáték mennyire zavarta meg Bondár Annát, de kettejük akkori meccsét végül Olijnyikova nyerte 6:4,6:4-re, és a kézfogás valóban elmaradt a találkozót követően.

Bondár Anna nem értette Olijnyikova viselkedését, most újra összecsapnak

Bondár Anna bosszút állhat az őt lenácizó ukránon

Hangsúlyozta, hogy a magyar teniszező azok után vett részt a versenyen, hogy a világ már tudomást szerzett az orosz hadsereg által elkövetett tömeges bűncselekményekről. A 25 éves Olijnyikova jóval tovább ment akkor, mint azt a jó ízlés megengedné, ugyanis meglehetősen propagandisztikus párhuzammal állt elő tettének magyarázatául