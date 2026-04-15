terhes nő
kút
mentőhelikopter

Várandós nőre bukkantak a mélyben Barabáson, speciális eszközökkel hozták fel a felszínre

Várandós nőre bukkantak a mélyben Barabáson, speciális eszközökkel hozták fel a felszínre
Tíz méter mélyen találták meg.
2026. április 15., szerda 18:17
Több mint tíz méter mély kútba zuhant egy terhes nő a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Barabáson kedden – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál.

Mint kiderült, a baleset a Kossuth utcában kertészkedés közben történt, amikor az áldozat rálépett egy deszkákkal letakart kútra, és a korhadt fa betört alatta.

A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók dugólétra és mentőkötél segítségével emelték ki a terhes sérültet, akihez mentőhelikopter is érkezett.

Nyitókép: mentok.hu

 

