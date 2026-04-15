Égő pokolba vetették magukat a magyar rendőrök, drámai esethez kaptak riasztást
Várandós nőre bukkantak a mélyben Barabáson, speciális eszközökkel hozták fel a felszínre
Több mint tíz méter mély kútba zuhant egy terhes nő a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Barabáson kedden – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál.
Mint kiderült, a baleset a Kossuth utcában kertészkedés közben történt, amikor az áldozat rálépett egy deszkákkal letakart kútra, és a korhadt fa betört alatta.
A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók dugólétra és mentőkötél segítségével emelték ki a terhes sérültet, akihez mentőhelikopter is érkezett.
Nyitókép: mentok.hu
+Ez is érdekelheti
