Várandós nőre bukkantak a mélyben Barabáson, speciális eszközökkel hozták fel a felszínre

Több mint tíz méter mély kútba zuhant egy terhes nő a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Barabáson kedden – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál.

Mint kiderült, a baleset a Kossuth utcában kertészkedés közben történt, amikor az áldozat rálépett egy deszkákkal letakart kútra, és a korhadt fa betört alatta.

A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók dugólétra és mentőkötél segítségével emelték ki a terhes sérültet, akihez mentőhelikopter is érkezett.

