Égő pokolba vetették magukat a magyar rendőrök, drámai esethez kaptak riasztást
Kigyulladt egy lakóház kedden délelőtt Ózdon, a Centrum úton. Egy rendőri egység azonnal a helyszínre sietett, de mire odaértek, az épület már teljes terjedelmében égett – áll a police.hu beszámolójában.
Az egyenruhások először elzárták a gázcsapot, majd letépték a megolvadt redőnyt és egymásnak bakot tartva bemásztak az ablakon. Ezt követően megragadták a földön ülő idős férfit, majd a nyílászárón át kiadták őt a kint álló kollégáiknak. Végül a 93 éves lakót a mentők látták el.
Az életmentésben két rendőr horzsolásokat szenvedett, illetve egyikük oxigénellátásra szorult a sok füst belélegzése miatt, ezután azonban mindketten tudták folytatni szolgálatukat.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
