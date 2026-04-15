Az MLSZ a következő idénytől bevezeti az osztályozót az NB I-ben
Amíg idén még kettő, addig jövőre akár csak egy csapat eshet ki az NB I-ből. Ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége a keddi ülésén jóváhagyta a bajnokságok versenykiírását, melynek értelmében a legfontosabb változást az osztályozó bevezetése jelenti. Hasonlóan az angol bajnokságban megszokottakhoz.
Az MLSZ döntése értelmében egy meccsen dől el az osztályozó sorsa
A szövetség szakmai bizottsága megtárgyalta a klubok képviselőivel a professzionális bajnokságok versenykiírásának kérdését, és figyelembe véve az NB I-es klubok egyhangú ajánlását, egyetlen konkrét változtatást javasolt az elnökség számára. Kedden arról határozott a testület, hogy a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga második helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért. Az MLSZ honlapjának beszámolójából az is kiderült, hogy az élvonalbeli tagságról
- egyetlen találkozó dönt,
- amelyet semleges pályán,
- a két résztvevő csapattól hasonló távolságra rendeznek,
- az is kritérium, hogy a stadionban adottak legyenek a feltételek a videóbíró alkalmazására.
Eddig a 12 csapatos első osztályú bajnokság 2015-ös bevezetése óta nemcsak a 12., utolsó helyezett búcsúzott automatikusan, hanem a 11. is, míg másodosztályból az első kettő jutott fel. Az MLSZ azt várja, hogy az osztályozóval kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgó idényt.
A nőknél jön a rájátszás és az osztályozó
A nőknél annak érdekében, hogy az eddiginél magasabb legyen a mérkőzésszám, az elnökség – a 12 érintett sportszervezet egyhangú támogatásával – úgy döntött, hogy változtat a Simple női liga lebonyolításán. Ez elsősorban a rájátszás bevezetését, egyidejűleg a bajnoki döntő és bronzmérkőzés megszüntetését jelenti. A 2026/27-es idénytől az alapszakasz után
- háromcsoportos rájátszás következik az 1-4., 5-8., 9-12. helyekért,
- a csapatok oda-visszavágós,
- körmérkőzéses rendszerben döntenek a végső helyezésekről.
Az első hat csapatot az MLSZ jelentős díjazásban részesíti, ezzel is ösztönözve a klubokat a minél jobb pozíció elérésére. Az elnökség úgy döntött továbbá, hogy a Fizz Ligához hasonlóan a női élvonalban is bevezeti az osztályozós rendszert.
+Ez is érdekelheti
,,A szívünk csordultig boldogsággal” – Második gyermekével várandós az egykori műsorvezető
Meghalt Szőke István
Ma eldől, melyik férfi versenyző párbajozik biztosan
Drámai fordulat az Exatlonban: Paradicsomi jutalom helyett jött a keserű összeomlás
Április 19-én az égboltra érdemes nézni: különleges együttállás lesz látható
Meghalt Puskás Ferenc madridi csapattársa, José Santamaría
Sokáig csak álom volt, most elkészült: Így néz ki Kárpáti Rebeka exkluzív fürdője – videóval
Olaszország mégis ott lehet az idei vb-n? Itt a FIFA új terve
Jutalomjátékkal folytatódik az Exatlon Hungary
Nyár végén életre kel a varázslat: Budapesten debütál a Wonderland musical
Újabb fejlemény A Nagy Ő sztárjának halálával kapcsolatban, kiderültek a részletek