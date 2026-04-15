Az MLSZ a következő idénytől bevezeti az osztályozót az NB I-ben

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége jóváhagyta a bajnokságok következő szezontól érvényes versenykiírását. Az MLSZ döntésének értelmében a legfontosabb változást az osztályozó bevezetése jelenti.
2026. április 15., szerda 18:52
Amíg idén még kettő, addig jövőre akár csak egy csapat eshet ki az NB I-ből. Ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége a keddi ülésén jóváhagyta a bajnokságok versenykiírását, melynek értelmében a legfontosabb változást az osztályozó bevezetése jelenti. Hasonlóan az angol bajnokságban megszokottakhoz.

Az MLSZ döntése értelmében jövőre ismét bevezetik az osztályozót
Az MLSZ döntése értelmében egy meccsen dől el az osztályozó sorsa

A szövetség szakmai bizottsága megtárgyalta a klubok képviselőivel a professzionális bajnokságok versenykiírásának kérdését, és figyelembe véve az NB I-es klubok egyhangú ajánlását, egyetlen konkrét változtatást javasolt az elnökség számára. Kedden arról határozott a testület, hogy a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga második helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért. Az MLSZ honlapjának beszámolójából az is kiderült, hogy az élvonalbeli tagságról 

  • egyetlen találkozó dönt, 
  • amelyet semleges pályán, 
  • a két résztvevő csapattól hasonló távolságra rendeznek,
  • az is kritérium, hogy a stadionban adottak legyenek a feltételek a videóbíró alkalmazására.

Eddig a 12 csapatos első osztályú bajnokság 2015-ös bevezetése óta nemcsak a 12., utolsó helyezett búcsúzott automatikusan, hanem a 11. is, míg másodosztályból az első kettő jutott fel. Az MLSZ azt várja, hogy az osztályozóval kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgó idényt.

A nőknél jön a rájátszás és az osztályozó

A nőknél annak érdekében, hogy az eddiginél magasabb legyen a mérkőzésszám, az elnökség – a 12 érintett sportszervezet egyhangú támogatásával – úgy döntött, hogy változtat a Simple női liga lebonyolításán. Ez elsősorban a rájátszás bevezetését, egyidejűleg a bajnoki döntő és bronzmérkőzés megszüntetését jelenti. A 2026/27-es idénytől az alapszakasz után 

  • háromcsoportos rájátszás következik az 1-4., 5-8., 9-12. helyekért,
  • a csapatok oda-visszavágós, 
  • körmérkőzéses rendszerben döntenek a végső helyezésekről. 

Az első hat csapatot az MLSZ jelentős díjazásban részesíti, ezzel is ösztönözve a klubokat a minél jobb pozíció elérésére. Az elnökség úgy döntött továbbá, hogy a Fizz Ligához hasonlóan a női élvonalban is bevezeti az osztályozós rendszert.

