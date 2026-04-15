Az MLSZ a következő idénytől bevezeti az osztályozót az NB I-ben

Eddig a 12 csapatos első osztályú bajnokság 2015-ös bevezetése óta nemcsak a 12., utolsó helyezett búcsúzott automatikusan, hanem a 11. is, míg másodosztályból az első kettő jutott fel. Az MLSZ azt várja, hogy az osztályozóval kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgó idényt.

A nőknél jön a rájátszás és az osztályozó

A nőknél annak érdekében, hogy az eddiginél magasabb legyen a mérkőzésszám, az elnökség – a 12 érintett sportszervezet egyhangú támogatásával – úgy döntött, hogy változtat a Simple női liga lebonyolításán. Ez elsősorban a rájátszás bevezetését, egyidejűleg a bajnoki döntő és bronzmérkőzés megszüntetését jelenti. A 2026/27-es idénytől az alapszakasz után

háromcsoportos rájátszás következik az 1-4., 5-8., 9-12. helyekért,

a csapatok oda-visszavágós,

körmérkőzéses rendszerben döntenek a végső helyezésekről.

Az első hat csapatot az MLSZ jelentős díjazásban részesíti, ezzel is ösztönözve a klubokat a minél jobb pozíció elérésére. Az elnökség úgy döntött továbbá, hogy a Fizz Ligához hasonlóan a női élvonalban is bevezeti az osztályozós rendszert.