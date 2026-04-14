Nyár végén életre kel a varázslat: Budapesten debütál a Wonderland musical

Első alkalommal valósul meg közös szabadtéri bemutató a Margitszigeti Színház és a Magyar Színház együttműködésében. A darabot Nagy Viktor rendezi, aki egyben a Magyar Színház igazgatója is - ismertette Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője és művészeti igazgatója a keddi sajtótájékoztatón.

A színházvezető kiemelte: olyan egyedi produkciókat igyekeznek létrehozni, amelyek máshol nem láthatók, és minden korosztály számára élményt nyújtanak. Hozzátette: bár a Margitszigeti Színház elsősorban az opera műfajához kötődik, az utóbbi időben operetteket is bemutattak, idén pedig első alkalommal musical is szerepel a kínálatban.

Mint fogalmazott, a musical napjaink "mesélő műfaja", a Wonderland pedig kortárs alkotásként a fiatal generáció életére reflektál, miközben a klasszikus történetet a jelenbe helyezi, és a high-tech világába vezeti a nézőket.