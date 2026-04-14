Nyár végén életre kel a varázslat: Budapesten debütál a Wonderland musical

Nyár végén életre kel a varázslat: Budapesten debütál a Wonderland musical
Július 31-én tartják a Wonderland című musical magyarországi bemutatóját Budapesten, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a Magyar Színház előadásában - közölte az MTI.
2026. április 14., kedd 16:04
Első alkalommal valósul meg közös szabadtéri bemutató a Margitszigeti Színház és a Magyar Színház együttműködésében. A darabot Nagy Viktor rendezi, aki egyben a Magyar Színház igazgatója is - ismertette Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője és művészeti igazgatója a keddi sajtótájékoztatón.

A színházvezető kiemelte: olyan egyedi produkciókat igyekeznek létrehozni, amelyek máshol nem láthatók, és minden korosztály számára élményt nyújtanak. Hozzátette: bár a Margitszigeti Színház elsősorban az opera műfajához kötődik, az utóbbi időben operetteket is bemutattak, idén pedig első alkalommal musical is szerepel a kínálatban.

Mint fogalmazott, a musical napjaink "mesélő műfaja", a Wonderland pedig kortárs alkotásként a fiatal generáció életére reflektál, miközben a klasszikus történetet a jelenbe helyezi, és a high-tech világába vezeti a nézőket.

Nagy Viktor elmondta: a darab fiataloknak és felnőtteknek egyaránt szól. Hozzátette: a Wonderland a Magyar Színház következő évadának egyik kiemelt bemutatója lesz, amely jelentős minőségi előrelépést hozhat a teátrum életében.

A musical zenéjét Frank Wildhorn szerezte, aki többek között a Jekyll & Hyde musical komponistája

- tette hozzá.

Nagy Viktor ismertetése szerint a történet Lewis Carroll Alice Csodaországban és Tükörországban című műveinek kortárs feldolgozása. A cselekmény New Yorkban, Manhattanben és környékén játszódik, középpontjában Alice Cornwinkle írónő és tízéves lánya áll. A nő sikeres, de túlterhelt videójáték-fejlesztő, aki egy elhanyagolt kapcsolatban él és egy kimerítő éjszakán elszundít laptopja felett, majd saját fejlesztésű játékának világába kerül.

Hozzátette: a koncepció szerint minden szereplőnek "két énje" jelenik meg a színpadon, a mai karakterek mesebeli figurákká alakulnak át, amit a látványvilág és a jelmezek is hangsúlyoznak.

A produkció látványát Erkel László (Kentaur) díszlet- és jelmeztervező álmodta meg, a magyar szöveget Müller Péter Sziámi készítette.

Az előadást élő zenekar kíséri, és kettős, illetve hármas szereposztásban lesz látható - mondta rendező.

Kentaur kiemelte: olyan vizuális világot hoztak létre, amely egyszerre idézi meg a modern és a mesebeli közeget, és azok számára is élvezhető, akik nem ismerik az eredeti történetet. A jelmezek több korszakot idéznek meg, és egy "fordított világot" is megjelenítenek, ahol a klasszikus emberi érzelmek dominálnak - hangsúlyozta.

A szereplők között szerepel mások mellett Jenes Kitti, Sándor Péter, Janza Kata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János, Mészáros Árpád Zsolt, Szurcsik Ádám, Pavletits Béla és Barsi Márton.

A darab dramaturgja Deres Péter, koreográfusa Gyenes Ildikó, zenei vezetői és karmesterei pedig Zádori László és Rácz Márton.

Az bemutatót követően az előadás augusztus 1-jén is látható lesz a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

