Szellembusz tört-zúzott Miskolcon, videón a bizarr eset nyomai

Elszabadult egy menetrend szerint közlekedő busz Miskolcon, a Mésztelep utca és a Miskolctapolcai út kereszteződésében szerdán délután – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Hírportál.

Úgy tudni, a sofőr műszaki problémát észlelt, ezért megállította a járatot, majd előbb az utasok, végül pedig ő maga is leszállt. Vélhetően azonban nem volt megfelelően rögzítve a busz, ezért elkezdett gurulni a dombon lefelé. Átugratott a padkán, át a kereszteződésen, majd letarolta a korlátot, és a bozótban állt meg a vasút fölött, orrával a levegőben.



Nem sokkal a balesetet követően érkezett meg egy vonat is, noha az érintett pályaszakaszon csak nagyon ritkán jár.

A műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták az útszakaszt, semelyik irányból nem lehetett áthaladni az eset helyszínén.