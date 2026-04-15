Elszabadult a pokol egy buszon, félelmetes videó készült az esetről

Késsel fenyegetett és több utast leköpött egy férfi Pozsonyban – közölte az ujszo.com.

Mint kiderült, az elkövető Hálova megállóban szállt fel egy autóbuszra vasárnap, majd kis idő elteltével egy nagyméretű kést vett elő, melyet feltűnően lengetve riogatta az utasokat.



Mint ahogy a videón is látható, több embert leköpött, rémisztgetett, és megrongálta az autóbusz hátsó ülését is.