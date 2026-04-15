Meghalt Szőke István
Meghalt Puskás Ferenc madridi csapattársa, José Santamaría
Santamaríára örökre klubunk egyik legnagyobb szimbólumaként fognak emlékezni
- mondta a halálhírt bejelentő spanyol klub elnöke, Florentino Pérez.
Egy olyan csapat tagja volt, amely örökre minden madridista és futballrajongó emlékezetében él majd szerte a világon. Alfredo Di Stéfanóval, Puskás Ferenccel, Paco Gentóval és Raymond Kopával együtt ez a csapat kezdte el építeni a Real Madrid legendáját.
Az 1929-ben Uruguayban született Santamaría a spanyol válogatottban is szerepelt. 1947 és 1957 között az uruguayi Nacional csapatában játszott, amellyel négyszer nyert bajnoki címet. 1957 és 1966 között volt a Real Madrid futballistája, amellyel 1958-ban, 1959-ben, 1960-ban és 1966-ban győzött a Bajnokcsapatok Európa Kupájában. Emellett hatszoros spanyol bajnoknak és egyszeres spanyol kupagyőztesnek vallhatta magát. Santamaría 1980 és 1982 között a spanyol válogatott szövetségi kapitánya volt.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
