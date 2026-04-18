2026. április 18. szombat, Andrea, Ilma
21°C Budapest
magyar péter
tisza párt
bujdosó andrea

Magyar Péter Bujdosó Andreát javasolja a Tisza parlamenti frakcióvezetőjének
Magyar Péter Bujdosó Andreát javasolja a Tisza parlamenti frakciójának vezetésére - jelentette be a választáson győztes Tisza Párt elnöke szombaton a Facebookon.
2026. április 18., szombat 11:29
Vágólapra másolva!

Magyar Péter közölte: hétfőn megtartják a Tisza első frakcióülését. 

A soha nem nem látott felhatalmazás egyben soha nem látott felelősséget is jelent. A valaha volt legnagyobb és legerősebb frakció vezetésére Bujdosó Andrea képviselő asszonyt, az eddigi fővárosi frakcióvezetőnket javaslom

 - írta a pártelnök, sok sikert és boldog névnapot kívánva politikustársának.


Forrás: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra