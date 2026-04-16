Doppingellenőrzés az Exatlon forgatásán - ma eldől, holnap ki párbajozik
Meghalt Kovács László
79 éves korában meghalt Kovács László, a nógrádi kézilabdázás ikonikus alakja – jelentette be szerdán a közösségi oldalán a Nógrád Vármegyei Kézilabda Szövetség.
Kovács László 1947-ben született. A Salgótarjáni Torna Club játékosaként tagja volt az 1979-ben NB II-es bajnoki címig jutó csapatnak. Ez a siker aranybetűkkel került be a vármegye sporttörténetébe, és Kokó neve is örökre összefonódott vele.
Aktív pályafutása után sem szakadt a kézilabdától, ugyanis játékvezetőként tevékenykedett éveken át, és szerzett magának nagy elismerést a sportág berkein belül.
Emléked megőrizzük! Nyugodj békében!
– zárul a megrendült hangévtelű bejegyzés.
