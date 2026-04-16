79 éves korában meghalt Kovács László, a nógrádi kézilabdázás ikonikus alakja – jelentette be szerdán a közösségi oldalán a Nógrád Vármegyei Kézilabda Szövetség.

Kovács László 1947-ben született. A Salgótarjáni Torna Club játékosaként tagja volt az 1979-ben NB II-es bajnoki címig jutó csapatnak. Ez a siker aranybetűkkel került be a vármegye sporttörténetébe, és Kokó neve is örökre összefonódott vele.

Aktív pályafutása után sem szakadt a kézilabdától, ugyanis játékvezetőként tevékenykedett éveken át, és szerzett magának nagy elismerést a sportág berkein belül.

Emléked megőrizzük! Nyugodj békében!

– zárul a megrendült hangévtelű bejegyzés.