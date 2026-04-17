Valóság vagy illúzió? A fizikusok hátborzongató elmélete mindent megkérdőjelez

Mi van, ha mindaz, amire emlékszünk – a gyerekkorunk, a tegnapi napunk, az egész életünk – valójában sosem történt meg? Egy friss tudományos kutatás pontosan ezt a nyugtalanító lehetőséget vizsgálja.

A SciTechDaily csütörtöki beszámolója szerint fizikusok egy csoportja új szemszögből közelítette meg az úgynevezett Boltzmann-agy paradoxont, egy több mint százéves gondolatkísérletet, amely most ismét reflektorfénybe került.

A kutatás középpontjában az a provokatív kérdés áll: vajon az emlékeink valóban a múltat tükrözik, vagy csupán véletlenszerűen létrejött illúziók?

A probléma gyökere az entrópia fogalmához vezet vissza, amely a Ludwig Boltzmann munkásságához köthető. A fizika szerint az univerzum egyre rendezetlenebb állapot felé halad, de rendkívül hosszú időskálán véletlenszerűen kialakulhatnak jól szervezett struktúrák is.