Valóság vagy illúzió? A fizikusok hátborzongató elmélete mindent megkérdőjelez

Megdöbbentő következtetésre jutottak a kutatók.
2026. április 17., péntek 19:13
Mi van, ha mindaz, amire emlékszünk – a gyerekkorunk, a tegnapi napunk, az egész életünk – valójában sosem történt meg? Egy friss tudományos kutatás pontosan ezt a nyugtalanító lehetőséget vizsgálja.

A SciTechDaily csütörtöki beszámolója szerint fizikusok egy csoportja új szemszögből közelítette meg az úgynevezett Boltzmann-agy paradoxont, egy több mint százéves gondolatkísérletet, amely most ismét reflektorfénybe került.

A kutatás középpontjában az a provokatív kérdés áll: vajon az emlékeink valóban a múltat tükrözik, vagy csupán véletlenszerűen létrejött illúziók?

A probléma gyökere az entrópia fogalmához vezet vissza, amely a Ludwig Boltzmann munkásságához köthető. A fizika szerint az univerzum egyre rendezetlenebb állapot felé halad, de rendkívül hosszú időskálán véletlenszerűen kialakulhatnak jól szervezett struktúrák is.

Elméletileg ez magában foglalhat valami olyan összetettet is, mint egy működő agy, amely részletes emlékekkel és érzékelésekkel rendelkezik

-    írták.

Vagyis az, amit koherens múltnak érzékelünk, akár egy pillanatnyi, véletlenszerű „felvillanás” is lehet az univerzumban.

A kutatók – köztük Carlo Rovelli és David Wolpert – arra is rámutattak, hogy a fizikai törvények értelmezése gyakran körkörös logikán alapul. Vagyis abból indulunk ki, hogy a múlt létezett, majd ezt használjuk fel annak bizonyítására, hogy az emlékeink megbízhatóak.

A tanulmány nem ad végső választ arra, hogy valóban illúzió-e a múltunk, de egy dolgot világossá tesz: amit eddig biztosnak hittünk, az talán mégsem az.

 

