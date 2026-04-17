Eszméletlenül rogyott össze egy fővárosi jégcsarnokban egy férfi, civilek küzdöttek az életéért

Hirtelen összeomlott a keringése.
2026. április 17., péntek 17:32
Egy budapesti jégcsarnok büféjében lett rosszul egy 50 év körüli férfi, majd perceken belül életveszélyes állapotba került. Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be pénteken a Facebook-oldalán.

A férfi kezdetben szédülésre panaszkodott, ezért egy kávét kért, ám nem sokkal később hirtelen összeesett és elvesztette az eszméletét. A jelenlévők azonnal a segítségére siettek, és miután nem tudták magához téríteni, mentőt hívtak.


A segélyhívás közben rövid időre még visszanyerte az eszméletét, ám állapota gyorsan romlott, és ismét összeesett. A mentésirányító telefonos segítségével a helyszínen lévők megvizsgálták a légzését, azonban hamar kiderült: a férfinak már nincsenek életjelei. Ekkor a diszpécser utasításai alapján azonnal megkezdődött az újraélesztés.

A gyors segítségnyújtás sikerre vezetett, a mentők kiérkezésekor a férfi keringése már visszatért. Bajtársaink átvették az ellátást, majd több életmentő beavatkozást követően stabilizálták a beteg állapotát

-    írták a posztban.

A helyszínre egy második mentőegység is érkezett, hogy segítsék a beteg biztonságos mozgatását, ezt követően pedig kórházba szállították.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

