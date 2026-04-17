Eszméletlenül rogyott össze egy fővárosi jégcsarnokban egy férfi, civilek küzdöttek az életéért

Egy budapesti jégcsarnok büféjében lett rosszul egy 50 év körüli férfi, majd perceken belül életveszélyes állapotba került. Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be pénteken a Facebook-oldalán.

A férfi kezdetben szédülésre panaszkodott, ezért egy kávét kért, ám nem sokkal később hirtelen összeesett és elvesztette az eszméletét. A jelenlévők azonnal a segítségére siettek, és miután nem tudták magához téríteni, mentőt hívtak.



A segélyhívás közben rövid időre még visszanyerte az eszméletét, ám állapota gyorsan romlott, és ismét összeesett. A mentésirányító telefonos segítségével a helyszínen lévők megvizsgálták a légzését, azonban hamar kiderült: a férfinak már nincsenek életjelei. Ekkor a diszpécser utasításai alapján azonnal megkezdődött az újraélesztés.