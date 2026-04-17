Közzététel:

„A bíróság megállapítja, hogy az alperes megsértette a felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a 2024. április 25. napján azt a valótlan tényt híresztelte a www.tenyek.hu weboldalon, illetve a 18 órakor kezdődő Tények televíziós hírműsorban, hogy a felperes a 2024. április 25-én Szentesen elkövetett brutális emberölés áldozata lett.”