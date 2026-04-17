Pelenkázás közben vágta a fagyasztóhoz kisbabáját egy hajdúszoboszlói férfi

Egy hajdúszoboszlói pár kisgyermeke került az intenzív osztályra azok után, hogy az édesapja rajta vezette le a feszültséget. Az eset még 2024 októberében kezdődött, a 45 éves férfi és a 27 éves nő közös gyermeke ekkor született meg. A napokban tartottak újabb tárgyalást az ügyben - írta meg pénteken a HAON.

A vádirat szerint az édesapának abban az időszakban volt állása, ráadásul munka után is besegített a gyermekkel kapcsolatos teendőkbe. A kicsi azonban hasfájós volt, szülei gyakran felkeltek hozzá éjszaka, a kialvatlanság miatt édesapja napról napra egyre ingerlékenyebb, feszültebb lett, sőt, volt olyan eset is, hogy fáradtsága miatt fürdetés közben majdnem kicsúszott kezei közül a csecsemő, majd – miután erősen utánakapott – a gyermek sírni kezdett, ezt pedig az apa nehezen viselte, és kiabált vele. Arra is volt példa, hogy a gyermeket az ágy matracára dobta.

Egy ilyen alkalommal,

amikor az édesapa a fagyasztóláda tetején pelenkázta a gyermeket, a csecsemő szintén sírni kezdett, ezért ismét kiabált vele, tenyérrel fejtetőn ütötte, majd olyan erővel tette le a ládára, hogy a kicsi feje koppant egyet. Az ütés következtében a gyermek eszméletét vesztette, azonban nem vitték kórházba, hanem vizes lepedőt tettek a fejére, és mellkasi kompressziót végeztek nála. A csecsemő végül magához tért, azonban hajnalban már nem volt étvágya, így másnap elvitték a gyermekorvoshoz, akinek csak annyit mondtak el, hogy valamiért nem eszik a gyerek, és azt állították, hogy görcsrohama volt. A csecsemőt életveszélyes állapotban szállították a debreceni klinikára.

Az ügy előkészítő ülését 2025 szeptemberében tartották, ahol a férfi részben ismerte el a történteket, a jogi minősítéssel nem értett egyet, szerinte nem volt szó emberölési kísérletről. A következő tárgyalást 2025 novemberében tartották, amelyen mindkét szülő jelen volt.