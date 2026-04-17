Túszdráma a VII. kerületben: pénzt követeltek az elfogott tolvajokért
Pelenkázás közben vágta a fagyasztóhoz kisbabáját egy hajdúszoboszlói férfi
Egy hajdúszoboszlói pár kisgyermeke került az intenzív osztályra azok után, hogy az édesapja rajta vezette le a feszültséget. Az eset még 2024 októberében kezdődött, a 45 éves férfi és a 27 éves nő közös gyermeke ekkor született meg. A napokban tartottak újabb tárgyalást az ügyben - írta meg pénteken a HAON.
A vádirat szerint az édesapának abban az időszakban volt állása, ráadásul munka után is besegített a gyermekkel kapcsolatos teendőkbe. A kicsi azonban hasfájós volt, szülei gyakran felkeltek hozzá éjszaka, a kialvatlanság miatt édesapja napról napra egyre ingerlékenyebb, feszültebb lett, sőt, volt olyan eset is, hogy fáradtsága miatt fürdetés közben majdnem kicsúszott kezei közül a csecsemő, majd – miután erősen utánakapott – a gyermek sírni kezdett, ezt pedig az apa nehezen viselte, és kiabált vele. Arra is volt példa, hogy a gyermeket az ágy matracára dobta.
Egy ilyen alkalommal,
amikor az édesapa a fagyasztóláda tetején pelenkázta a gyermeket, a csecsemő szintén sírni kezdett, ezért ismét kiabált vele, tenyérrel fejtetőn ütötte, majd olyan erővel tette le a ládára, hogy a kicsi feje koppant egyet. Az ütés következtében a gyermek eszméletét vesztette, azonban nem vitték kórházba, hanem vizes lepedőt tettek a fejére, és mellkasi kompressziót végeztek nála. A csecsemő végül magához tért, azonban hajnalban már nem volt étvágya, így másnap elvitték a gyermekorvoshoz, akinek csak annyit mondtak el, hogy valamiért nem eszik a gyerek, és azt állították, hogy görcsrohama volt. A csecsemőt életveszélyes állapotban szállították a debreceni klinikára.
Az ügy előkészítő ülését 2025 szeptemberében tartották, ahol a férfi részben ismerte el a történteket, a jogi minősítéssel nem értett egyet, szerinte nem volt szó emberölési kísérletről. A következő tárgyalást 2025 novemberében tartották, amelyen mindkét szülő jelen volt.
Ekkor ítéletet is hirdettek:
az édesapát bűnösnek mondta ki életveszélyt okozó testi sértés és kiskorú veszélyeztetése bűntettében, ezért 8 év börtönfokozatú büntetésre ítélte, és megszüntette a szülői felügyeleti jogát. A másodrendű vádlottat kiskorú veszélyeztetése miatt két év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Mindkettőjüket véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozás vagy tevékenység gyakorlásától, amely 18 év alatti személy nevelését, felügyeletét, gondozását érinti.
Akkor Balláné Szentpáli Edit bíró kifejtette, a tényállást a vádlottak beismerő vallomása alapján állapította meg, ami alapján az ügyészség is vádat emelt. Mint mondta, a szakértők szerint az ember ilyen esetben rejtőzködik, nem mindent mond el, ami egy természetes emberi reakció. Ugyanakkor a cselekményt nem lehet meg nem történtté tenni, hiszen a szakértői álláspont alapján is csak a csodán múlik, hogy pozitív változás történjen a babával, ami alapján kizárható lenne a maradandó károsodás.
Az ügyész a szabadságvesztés mértéke és téves jogi minősítés miatt fellebbezett az elsőrendű vádlott esetében. Az apa jelezte, enyhítésért és a szülői felügyeleti jog megszüntetése miatt szeretne fellebbezni. Ügyvédje hozzátette, szerinte egy enyhébb kényszerintézkedés elegendő lenne védence esetében. Tekintettel arra, hogy a férfi másik városban élő apja befogadná őt, házi őrizetet javasolt. A bíró emiatt megszüntette a letartóztatást a másodfokú eljárás befejezéséig.
Úgy véli, a szökés kockázata nem áll fent, ahogy a bűnismétlést sem tartotta valószínűnek. Azonban figyelmeztette a férfit, nem hagyhatja el apja lakását egy pillanatra sem.
Az édesanya és jogi képviselője elfogadták a határozatot, az ő esetében az ítélet jogerős.
Az ügy tárgyalása másodfokon április 21-én távmeghallgatással folytatódik.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
