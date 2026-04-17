Újabb sokk Baranyában: ismeretlen férfi holtteste miatt indult nyomozás Pécsen

Újabb megrázó esemény kavarta fel Baranya vármegyét a héten: a kárászi tragédia után most egy azonosítatlan férfi holttestére bukkantak Pécsen – hívta fel a figyelmet pénteken a bama.hu.

Az eset körülményeit egyelőre homály fedi, a hatóságok pedig teljes erővel dolgoznak azon, hogy kiderítsék, mi történt. A police.hu körözési adatlapja szerint április 16-án találták meg az elhunyt férfit a város területén. Az áldozat személyazonossága ismeretlen. A hatóságok ezért részletes leírást adtak közre a férfiról, bízva abban, hogy valaki felismeri.

A férfi terepmintás nadrágot, fekete, XL méretű kabátot és fekete pulóvert viselt, amelyen egy „Jamaika” felirat szerepelt. Lábán fekete-bordó cipő volt.

Az ügyben a Pécsi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat, és arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az elhunyt kilétéről vagy az eset körülményeiről, jelentkezzen.

