Horror Baranyában: Egy férfit vérben úszva találtak

Megrázó eset történt Baranya vármegyében: egy idős férfit brutális támadás ért a Kárász településen történt incidens során. A bama.hu beszámolója szerint az eset kedden történt, és az áldozatot többször is megszúrták.

Eddig tisztázatlan okokból többször, legalább három alkalommal megszúrtak egy idős férfit, akit kritikus állapotban szállítottak kórházba

Az elkövető holléte továbbra sem tisztázott: A portál információi szerint nem biztos, hogy sikerült elfogni a támadót, ezt azonban hivatalosan még nem erősítették meg.

A körülmények feltárása folyamatban van.