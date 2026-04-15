2026. április 15. szerda, Anasztázia, Tas
15°C Budapest
támadás
baranya
kárász

Horror Baranyában: Egy férfit vérben úszva találtak

Kritikus állapotban vitték kórházba az áldozatot.
2026. április 15., szerda 09:20
Vágólapra másolva!

Megrázó eset történt Baranya vármegyében: egy idős férfit brutális támadás ért a Kárász településen történt incidens során. A bama.hu beszámolója szerint az eset kedden történt, és az áldozatot többször is megszúrták.

Eddig tisztázatlan okokból többször, legalább három alkalommal megszúrtak egy idős férfit, akit kritikus állapotban szállítottak kórházba

-    írták.

Az elkövető holléte továbbra sem tisztázott: A portál információi szerint nem biztos, hogy sikerült elfogni a támadót, ezt azonban hivatalosan még nem erősítették meg.

A körülmények feltárása folyamatban van.

Nyitókép: police.hu

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra