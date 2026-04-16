Doppingellenőrzés az Exatlon forgatásán - ma eldől, holnap ki párbajozik
Olyan dolog történt, amit a formátum létezése óta nem éltek meg a műsor készítői: a WADA, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség ellenőrei megjelentek a forgatás helyszínén. A nem mindennapi eseményről Palik László mesélt.
Bár a nem várt momentum egy kis időre kizökkentette az érintetteket a napi rutinból, a verseny ettől függetlenül nem állt meg. A mai nap tétje pedig hatalmas, hiszen eldől, hogy Bacskai Balázs kivel párbajozik holnap.
Ráadásul a csapatok a végjáték második fordulója előtt nem tudják, hogy micsoda fordulat vár rájuk. Ugyanis a korábbiaktól eltérően a legjobb statisztikájú játékosnak (vegyes párbaj esetén játékosoknak) ugyanis rögtön a verseny után kell végmegneveznie, kit küld párbajozni.
Tehát nincs idő csapatmegbeszélésre, egyéni döntés születik, így nem csak a mai verseny, hanem az azt lezáró ceremónia is jócskán tartogat izgalmakat.
Nyitókép: TV2/Exatlon Hungary
+Ez is érdekelheti
Így találkozott várandós lányával Szandi, szem nem marad szárazon – Videó
Meghalt Kovács László
Bondár Anna nagy lehetősége: bosszút állhat Olijnyikován
Az MLSZ a következő idénytől bevezeti az osztályozót az NB I-ben
,,A szívünk csordultig boldogsággal” – Második gyermekével várandós az egykori műsorvezető
Meghalt Szőke István
Ma eldől, melyik férfi versenyző párbajozik biztosan
Drámai fordulat az Exatlonban: Paradicsomi jutalom helyett jött a keserű összeomlás
Április 19-én az égboltra érdemes nézni: különleges együttállás lesz látható
Meghalt Puskás Ferenc madridi csapattársa, José Santamaría
Sokáig csak álom volt, most elkészült: Így néz ki Kárpáti Rebeka exkluzív fürdője – videóval