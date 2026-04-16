2026. április 16. csütörtök, Csongor
20°C Budapest
extalon hungary
bajnokok
kihívók
doppingellenőrzés

Doppingellenőrzés az Exatlon forgatásán - ma eldől, holnap ki párbajozik

Az Exatlon Hungary bőven tartogatott nem várt fordulatokat és meglepetéseket az elmúlt évadok alatt, de az idei szériának nem csak a műsor hazai, hanem nemzetközi történetére is sikerült rácáfolnia.
2026. április 16., csütörtök 14:51
Vágólapra másolva!

Olyan dolog történt, amit a formátum létezése óta nem éltek meg a műsor készítői: a WADA, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség ellenőrei megjelentek a forgatás helyszínén. A nem mindennapi eseményről Palik László mesélt.


Bár a nem várt momentum egy kis időre kizökkentette az érintetteket a napi rutinból, a verseny ettől függetlenül nem állt meg. A mai nap tétje pedig hatalmas, hiszen eldől, hogy Bacskai Balázs kivel párbajozik holnap.


Ráadásul a csapatok a végjáték második fordulója előtt nem tudják, hogy micsoda fordulat vár rájuk. Ugyanis a korábbiaktól eltérően a legjobb statisztikájú játékosnak (vegyes párbaj esetén játékosoknak) ugyanis rögtön a verseny után kell végmegneveznie, kit küld párbajozni.


Tehát nincs idő csapatmegbeszélésre, egyéni döntés születik, így nem csak a mai verseny, hanem az azt lezáró ceremónia is jócskán tartogat izgalmakat.

Nyitókép: TV2/Exatlon Hungary

 

