Sosem volt még ilyen Magyarországon: Ennyi pénzt vihet haza egy szerencsés ember
Döbbenetes felfedezés: Hihetetlen, mi lapult évekig egy váci garázsban
Nem túlzás azt állítani, hogy igazi kincsre bukkantak egy váci garázsban nemrégiben.
Az Oldtimer Automobil Kft. Facebook-oldala csütörtökön számolt be róla, hogy tíz év porosodás után találtak rá egy 42 éves Porsche 944 Targa típusú kocsira.
Az 1984-es gyártású autó 1993-ba került Magyarországra az Amerikai Egyesült Államokból.
Amerikai kivitelű lökhárítók, gyári klíma, elektromos ablakok, kivehető targa tető, 2500 köbcentis, 163 lóerős motor
– részletezték a jellemzőit.
Az erőforrás egy kis hidegindítóval azonnal beindult, azonban a fék és kuplung hidraulika sajnos már nem tette a dolgát, így kénytelenek voltak csörlővel trélerre tenni a „vasat”.
A boldogsághoz most már csak a pénz hiányzik, ugyanis nem olcsó mulatság felújítani ezt ezt a megkopott gyöngyszemet, ha azt akarják, hogy újra régi fényében ragyoghasson.
