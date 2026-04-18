2026. április 18. szombat, Andrea, Ilma
21°C Budapest
porsche
vác
garázs

Döbbenetes felfedezés: Hihetetlen, mi lapult évekig egy váci garázsban

Egy évtizeden át senki sem törődött vele.
2026. április 18., szombat 10:45
Vágólapra másolva!

Nem túlzás azt állítani, hogy igazi kincsre bukkantak egy váci garázsban nemrégiben. 

Az Oldtimer Automobil Kft. Facebook-oldala csütörtökön számolt be róla, hogy tíz év porosodás után találtak rá egy 42 éves Porsche 944 Targa típusú kocsira. 

Az 1984-es gyártású autó 1993-ba került Magyarországra az Amerikai Egyesült Államokból.

Amerikai kivitelű lökhárítók, gyári klíma, elektromos ablakok, kivehető targa tető, 2500 köbcentis, 163 lóerős motor 

– részletezték a jellemzőit.


Az erőforrás egy kis hidegindítóval azonnal beindult, azonban a fék és kuplung hidraulika sajnos már nem tette a dolgát, így kénytelenek voltak csörlővel trélerre tenni a „vasat”.

A boldogsághoz most már csak a pénz hiányzik, ugyanis nem olcsó mulatság felújítani ezt ezt a megkopott gyöngyszemet, ha azt akarják, hogy újra régi fényében ragyoghasson.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra