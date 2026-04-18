Eltört a mécses a TV2 adásában, Anikó még nem tette túl magát a búcsún

Máté Balázs búcsúzott a versenytől az Exatlon Hungary péntek esti adásában. A stúdióban Szedmák Zitával együtt nézte Bazsi utolsó interjúját a műsor több régi arca, köztük a nemrég elköszönő Szabó Anikó is.

A koreográfus, táncművész egy héttel korábban esett ki és volt kénytelen hazautazni a Dominikai Köztársaságból. Még azóta sem teljesen dolgozta fel a történteket, és elárulta, szeretne újra a csapat része lenni.

Hiányzik a játék, a közeg

– magyarázta könnyekkel a szemében, milyen furcsa érzés kiszakadni az Exatlon „buborékjából”, és milyen szörnyű a tévé előtt ülve nézni társait, ahogy küzdenek tovább.