Nem kapta meg az előléptetést – megmérgezte kollégáját egy férfi

Egy 41 éves egyesült államokbeli wisconsini férfi, Makoto Kuroda bevallotta, hogy megmérgezte munkatársát, miután az áldozat megkapta a második előléptetését, amire ő is pályázott – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, április 7-én riasztották az Influenzakutató Intézetet, akik bejelentést kaptak egy irodából áradó ismeretlen szagról. A helyiségből elvitt tárgyak pozitív tesztet mutattak ki vegyszerekre.

Néhány nappal később az elkövető beismerte, hogy úgy próbálta megmérgezni egyik kollégáját - akivel már 2017 óta dolgoztt együtt, - hogy az intézet laboratóriumából származó két vegyszert összekeverte, és tett belőle a férfi vizespalackjába és cipőjébe.

A tettes indokai között szerepelt, hogy a férfi nem viselt laboratóriumi köpenyt, védőszemüveget, de a fő motivációja az volt, hogy a kollégáját léptették elő egy olyan pozícióba, amire ő maga is pályázott.