2026. április 16. csütörtök, Csongor
19°C Budapest
mérgezés
munkahely
előléptetés

Nem kapta meg az előléptetést – megmérgezte kollégáját egy férfi
Vegyszert tett az italába és a cipőjébe.
2026. április 16., csütörtök 17:42
Vágólapra másolva!

Egy 41 éves egyesült államokbeli wisconsini férfi, Makoto Kuroda bevallotta, hogy megmérgezte munkatársát, miután az áldozat megkapta a második előléptetését, amire ő is pályázott – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, április 7-én riasztották az Influenzakutató Intézetet, akik bejelentést kaptak egy irodából áradó ismeretlen szagról. A helyiségből elvitt tárgyak pozitív tesztet mutattak ki vegyszerekre.

Néhány nappal később az elkövető beismerte, hogy úgy próbálta megmérgezni egyik kollégáját - akivel már 2017 óta dolgoztt együtt, - hogy az intézet laboratóriumából származó két vegyszert összekeverte, és tett belőle a férfi vizespalackjába és cipőjébe.


A tettes indokai között szerepelt, hogy a férfi nem viselt laboratóriumi köpenyt, védőszemüveget, de a fő motivációja az volt, hogy a kollégáját léptették elő egy olyan pozícióba, amire ő maga is pályázott.

A tettest április 10-én tartóztatták le, és gondatlan veszélyeztetéssel és háztartási cikkek jogosulatlan megrongálásával vádolják.

A következő bírósági megjelenése április 21-én várható.

Nyitókép: Dane megyei seriffhivatal

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra