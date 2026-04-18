Újabb sokk Baranyában: ismeretlen férfi holtteste miatt indult nyomozás Pécsen
„Szájba lőlek, b***d meg” – elszabadult a pokol a Hungária körúton
A Budapesti Autósok Közössége szombaton hozott nyilvánosságra egy felvételt, amely a fővárosban, a Hungária körúton készült néhány nappal korábban.
A videón látható, hogy az eseményeket rögzítő sofőr elé index nélkül a kanyarodósávból bevágott egy Volkswagen, és kis híján még egy biciklist is elgázolt. A kamerás autós érthető módon felháborodott, ennek pedig hosszas dudálással adta jelét.
A szabálytalankodónál ekkor elszakadt a cérna, és az út közepén leállt, kiugrott a volán mögül, majd obszcén stílusban támadt rá a másik sofőrre.
Kiveszem a pisztolyom, oszt szájba lőlek, b***d meg
– szólt a fenyegetés, amelyet megismételt, sőt, nem pont ezekkel a szavakkal, de kijelentette, hogy ügyet sem vet a rendőrségre. Szerencsére végül a lövöldözés elmaradt, és mindenki ment a maga útjára.
Meghalt Szilágyi Virgil
Eszméletlenül rogyott össze egy fővárosi jégcsarnokban egy férfi, civilek küzdöttek az életéért
Bátyja nem engedte be a házba, ezért összetörte öccse autóját a részeg férfi Kevermesen
Pelenkázás közben vágta a fagyasztóhoz kisbabáját egy hajdúszoboszlói férfi
Túszdráma a VII. kerületben: pénzt követeltek az elfogott tolvajokért
Lángba borult egy nyaraló Szabolcsban, fotón a méteres tűzcsóvák
Vonat tarolt le egy autót Bács-Kiskunban, fotókon a baleset
Eltörte az ellenőr csuklóját egy jegy nélküli utas Szegeden
Rákkeltő anyag került az utakra Szombathelyen
Saját kezűleg gyártotta és árulta a lőszert ismerőseinek