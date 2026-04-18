„Szájba lőlek, b***d meg” – elszabadult a pokol a Hungária körúton

Egy menetrögzítő kamera mindent felvett.
2026. április 18., szombat 09:19
A Budapesti Autósok Közössége szombaton hozott nyilvánosságra egy felvételt, amely a fővárosban, a Hungária körúton készült néhány nappal korábban.

A videón látható, hogy az eseményeket rögzítő sofőr elé index nélkül a kanyarodósávból bevágott egy Volkswagen, és kis híján még egy biciklist is elgázolt. A kamerás autós érthető módon felháborodott, ennek pedig hosszas dudálással adta jelét.


A szabálytalankodónál ekkor elszakadt a cérna, és az út közepén leállt, kiugrott a volán mögül, majd obszcén stílusban támadt rá a másik sofőrre.

Kiveszem a pisztolyom, oszt szájba lőlek, b***d meg

– szólt a fenyegetés, amelyet megismételt, sőt, nem pont ezekkel a szavakkal, de kijelentette, hogy ügyet sem vet a rendőrségre. Szerencsére végül a lövöldözés elmaradt, és mindenki ment a maga útjára.

 

