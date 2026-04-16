Kilenc órán át kínozta feleségét – ököllel ütötte, fojtogatta és késeket dobált felé
Egy 21 éves egyesült államokbeli illinois- i férfit, Johnnie Chiaravalle-t azzal vádolják, hogy kilenc órán át verte, fojtogatta, és késeket dobált feleségére, egészen addig, amíg el nem aludt – közölte a lawandcrime.
Hétfőn riasztották a rendőröket egy közép-illinoisi városba, hogy egy nőt megtámadtak.
A rendőrök azt látták, hogy az áldozat szemei majdnem teljesen bedagadtak, mindkét lábán több vágás és seb volt, valamint zúzódások borították az egész arcát és testét.
Mint kiderült, a sértettet a férje támadta meg, aki nyolc-kilenc órán keresztül többször ököllel ütötte az arcát, a fejét és a testét, továbbá többször megfojtotta és késeket dobált rá. Csak annak köszönheti az életét, hogy a tettes elaludt, így sikerült elmenekülnie a házból.
Az elkövető azt vallotta, hogy ő csak aludt, nem tudja ki tehette ezt a feleségével.
A bántalmazót családon belüli testi sértéssel vádolják, letartóztatták, várhatóan május 13-án áll bíróság elé.
Nyitókép: Peoria Rendőrkapitányság
