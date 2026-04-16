Rendkívüli interjút ad Orbán Viktor
Megérkeztek a külképviseleti urnák, megkezdődhet a szavazatok szétválogatása
Azt írták: a külképviseleteken a választópolgárok kiemelkedően aktívak voltak, számos helyszínen 90 százalék feletti részvételt regisztráltak, több kisebb külképviseleten pedig teljes, 100 százalékos volt a részvétel. A legnagyobb létszámú külképviseleti szavazóhelyen, Londonban 8924 választópolgár adta le szavazatát.
A beérkezett urnákat a Nemzeti Választási Bizottság tételesen megvizsgálta. A szemle során az urnák sértetlennek bizonyultak, így megkezdődhetett azok felbontása és a bennük található szavazatok országgyűlési egyéni választókerületenkénti szétválogatása.
Hozzátették: mind a 106 országgyűlési egyéni választókerületben egy-egy szavazatszámláló bizottság dolgozik azokban a kijelölt szavazókörökben, ahová a belföldi átjelentkezéssel, illetve a külképviseleti szavazáson leadott voksok megérkeznek, ezeket a szavazatokat a kijelölt szavazókörök szavazataival együtt számolják meg. Az országos egyéni választókerületi választási bizottságok ezt követően az egyéni választókerületi eredményeket, míg a területi választási bizottságok az országos listás választás részeredményét állapítják meg.
A választási szervek folyamatosan dolgoznak a szavazatok feldolgozásán annak érdekében, hogy az eredményeket a lehető leghamarabb, a jogszabályok maradéktalan betartása mellett megállapítsák - írta az NVI.
Nyitókép: MTI
+Ez is érdekelheti
Lezárt állapotban találta a külképviseleti urnákat az NVB
Magyar Péter bejelentette, Sulyok Tamás őt bízza meg kormányalakítással
Orbán Viktorral és Semjén Zsolttal egyeztetett a köztársasági elnök
Az államfő Magyar Pétert fogja javasolni a miniszterelnöki tisztségre és az Országgyűlés alakuló ülését a lehetséges legkorábbi dátumra hívja össze
Ez gyors volt: a Politico szerint Magyar Péternek nagyon mélyen meg kell hajolnia Brüsszel előtt, és még így is lyukra futhat
Orbán Viktor megszólalt a választási vereség után
Vucsics keményen visszaszólt Magyar Péternek, a megszólalása kapcsán az ostobaság szó jutott eszébe
Vance: Orbán Viktor Amerika szövetségese – „nem volt hiábavaló kiállni mellette”
Liberty Coalition for Free and Fair: demokratikus és szabad választások keretében adhatták le szavazataikat a magyar választópolgárok
Itt a névsor: ők a parlamentbe bekerült fideszes képviselők
Nemzetközi visszhang: a hírek élén a magyarországi választás eredménye