Vucsics keményen visszaszólt Magyar Péternek, a megszólalása kapcsán az ostobaság szó jutott eszébe

A szerb elnök nem kímélte Magyar Pétert válaszában. Alekszandar Vucsics reagált azon kijelentésre, amely szerint Magyar Péter tudja, hogy ki a keresztapja a magyar–szerb–szlovák barátságnak. A balkáni államfő az interjúban beszélt Orbán Viktorral való barátságáról is. „Én a barátaim mellett jóban-rosszban kitartok, nem tagadom meg őket” – mondta.
2026. április 14., kedd 08:52
Magyar Péter hétfő délutáni szavaira reagált a szerb elnök a köztévé esti híradójában. Alekszandar Vucsics egyúttal válaszolt Magyar Péter Török Áramlattal kapcsolatos kijelentéseire is - írta a Magyar Nemzet.

Tudom, hogy ki a keresztapa a magyar–szlovák–szerb barátság mögött

– mondta Magyar Péter hétfőn délután. Erre reagálva a szerb elnök közölte: „ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj! Ki a keresztapa? Azt akarod, hogy azt higgyék, hogy Putyin, vagy ki? Hülyeségnek nevezném ezt a kijelentést, de nem akarom elrontani a Magyarországgal való kapcsolatunkat.” Magyar Péter beszélt a szerb oldalon, a magyar határnál húsvétvasárnap megtalált robbanóanyagokról is. Vucsics erre válaszként kiemelte: „nem az ő országa ez, hogy nyomozgasson, mi a vizsgálatunkat le fogjuk folytatni, és erről majd tájékoztatjuk Magyart. Megmutatjuk neki, hogy tévedett, amikor elhitte a bulvárlapok ostobaságait.”

Vucsics közölte, hogy a nyomozásuk sok mindent feltárt, de azokról nem akartak beszélni, mert sok csapda és a félrevezető nyom volt. Megemlítette azonban, hogy egy koszovói telefont kaptak. 

Egy pristinai számról hívtak fel itt egy nagykövetséget, szándékosan nem akartuk erről tájékoztatni a nyilvánosságot

– tette hozzá.

A szerb elnök beszélt Orbánnal való barátságáról is. „Én a barátaim mellett jóban-rosszban kitartok, nem tagadom meg őket. Ez különbözteti meg a kis embereket a nagyoktól” – mondta. Vucsics szerint az elmúlt húsz évben jelentősen csökkentek a konfliktusok a magyarok és a szerbek között, és ebben Orbánnak is jelentős szerepe van. A szerb elnök hozzátette: „Valódi egyetértésre jutottunk Szerbia és Magyarország között, nem hiszem, hogy könnyű lenne ezt felrúgni. Kijelentette, hogy a Mol hamarosan megállapodást kíván aláírni Belgráddal. Aláhúzta, hogy a magyar olajtársaság folytatni kívánja a tárgyalásokat.

