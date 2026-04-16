2026. április 16. csütörtök, Csongor
20°C Budapest
orbán viktor
választás
interjú

Rendkívüli interjút ad Orbán Viktor

Rendkívüli interjút ad Orbán Viktor
Élőben beszél a jelenről és a jövőről a miniszterelnök.
2026. április 16., csütörtök 14:23
Vágólapra másolva!

Először szólal meg újságírók előtt a vasárnapi országgyűlési választás óta Orbán Viktor. A miniszterelnök csütörtökön este hét órától a Patriótán és a Facebook-oldalán ad élő interjút.

Múltról, jelenről, de leginkább a jövőről

 – foglalta össze a közösségi oldalán a beszélgetés témáit a 16 év után leköszönő kormányfő.


Orbán Viktor utoljára vasárnap este a Bálnában beszélt a nagyközönség előtt, amikor a Fidesz és KDNP eredményváróján rövid beszédében gratulált a választást megnyerő Tisza Pártnak.

A választási eredmény, bár még nem teljes, érthető és világos, számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam 

– fogalmazott a miniszterelnök, és kijelentette, hogy soha nem adják fel.

A kormányfő hétfőn a közösségi oldalán egy rövid videóban újra köszönetet mondott minden választópolgárnak, aki a Fidesz-KDNP listájára és jelöltjeire adta a voksát, és április 28-ára országos választmányi ülést hirdetett a pártja számára.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra