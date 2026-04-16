Lezárt állapotban találta a külképviseleti urnákat az NVB
Rendkívüli interjút ad Orbán Viktor
Először szólal meg újságírók előtt a vasárnapi országgyűlési választás óta Orbán Viktor. A miniszterelnök csütörtökön este hét órától a Patriótán és a Facebook-oldalán ad élő interjút.
Múltról, jelenről, de leginkább a jövőről
– foglalta össze a közösségi oldalán a beszélgetés témáit a 16 év után leköszönő kormányfő.
Orbán Viktor utoljára vasárnap este a Bálnában beszélt a nagyközönség előtt, amikor a Fidesz és KDNP eredményváróján rövid beszédében gratulált a választást megnyerő Tisza Pártnak.
A választási eredmény, bár még nem teljes, érthető és világos, számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam
– fogalmazott a miniszterelnök, és kijelentette, hogy soha nem adják fel.
A kormányfő hétfőn a közösségi oldalán egy rövid videóban újra köszönetet mondott minden választópolgárnak, aki a Fidesz-KDNP listájára és jelöltjeire adta a voksát, és április 28-ára országos választmányi ülést hirdetett a pártja számára.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
