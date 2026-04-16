Rendkívüli interjút ad Orbán Viktor

Először szólal meg újságírók előtt a vasárnapi országgyűlési választás óta Orbán Viktor. A miniszterelnök csütörtökön este hét órától a Patriótán és a Facebook-oldalán ad élő interjút.

Múltról, jelenről, de leginkább a jövőről

– foglalta össze a közösségi oldalán a beszélgetés témáit a 16 év után leköszönő kormányfő.



Orbán Viktor utoljára vasárnap este a Bálnában beszélt a nagyközönség előtt, amikor a Fidesz és KDNP eredményváróján rövid beszédében gratulált a választást megnyerő Tisza Pártnak.