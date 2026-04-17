Orbán Viktor: a jobboldali közösség teljes megújítására van szükség

Orbán Viktor azt mondta, a számok világosan beszélnek, ez egy egyértelmű vereség: a kormánypártok 2,3 millió szavazatot kaptak, az ellenfél pedig 3,1 milliót.

Úgy vélte, a korábbi formájában a jobboldali közösség nem tudja folytatni a létezését, teljes megújulásra van szükség, mert lezárult egy politikai korszak.

Nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat, ahogyan eddig csináltuk, a jobboldali közösség sem tud tovább úgy élni, ahogy eddig élt, sok változásra van szükség

- fogalmazott. Hozzátette: ez nemcsak a Fideszre, hanem a teljes nemzeti oldalra értendő, rengeteg új mozgalom fog születni.

A kormányfő komoly kormányzati kudarcnak tartja, hogy a paksi atomerőmű-beruházás hosszú ideje húzódik, nem tudták befejezni, mert ha képesek lettek volna gyorsabban megépíteni, akkor a magyar gazdaság sokkal könnyebb helyzetben lenne, több és olcsóbb energia lenne.