Hős kutya reflektort villogtatva mentett életet Sopronban
Brutális ütközés - videón, ahogy elütik a biciklist
Videóra vették a pillanatot, amikor Veszprém vármegye útjain egy útkereszteződésben egy autós elütött egy biciklist – közölte a Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.
A biciklis vélhetően a biciklisávban hajtott, amikor az útelágazásnál hirtelen megjelent egy autós, aki már nem tudott megállni, így megtörtént a baleset.
A Veszprém vármegyei rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen és hasonló esetek elkerülése érdekében mind az autók sofőrjeinek, mind a kerékpárral utazóknak sokkal körültekintőbben és óvatosabban kell közlekedniük.
+Ez is érdekelheti
Több mint 1200 hamis recepttel 230 milliót kaszált egy patikus
Betört a pékségbe, elfáradt, majd az 50 fokos kemencében aludt el
Hihetetlen fotó: Rá sem lehet ismerni a magyar zenészre
Visszahívnak egy népszerű terméket a magyar üzletek polcairól
Mentő vitt el két embert, lecsapott a láthatatlan gyilkos Debrecenben
Néhány hetes csöppségeket hagytak az út szélén Debrecenben
Kegyetlen módszerrel akarta elpusztítani a szomszéd kutyáit egy fóti férfi
Az egész teste lángolt egy férfinak Madarason
Rolis fiúhoz sietett mentőhelikopter Veresegyházára
Földrengés történt éjszaka Somogyban
Tűzszerészek siettek Lepsénybe