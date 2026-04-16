2026. április 16. csütörtök, Csongor
Brutális ütközés - videón, ahogy elütik a biciklist

Kellő körültekintéssel megelőzhetőek lennének ezek a balesetek.
2026. április 16., csütörtök 14:23
Videóra vették a pillanatot, amikor Veszprém vármegye útjain egy útkereszteződésben egy autós elütött egy biciklist – közölte a Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

A biciklis vélhetően a biciklisávban hajtott, amikor az útelágazásnál hirtelen megjelent egy autós, aki már nem tudott megállni, így megtörtént a baleset.


A Veszprém vármegyei rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen és hasonló esetek elkerülése érdekében mind az autók sofőrjeinek, mind a kerékpárral utazóknak sokkal körültekintőbben és óvatosabban kell közlekedniük.

 

