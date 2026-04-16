Mentő vitt el két embert, lecsapott a láthatatlan gyilkos Debrecenben

Mérgező gáz terjengett egy lakásban, ezért két ember rosszul lett szerdán délután Debrecenben, a Vezér utcában.

A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre, ahol méréseket végeztek, így megállapították a szén-monoxid jelenlétét a levegőben.

A lakásban egy nyílt égésterű gázkazán és egy gáztűzhely is működött. A két készüléket a gázszolgáltató szakemberei ideiglenesen kizárták a rendszerből. A lakókat mentővel szállították kórházba.

A nyitókép illusztráció: Tények archív