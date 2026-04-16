Brutális ütközés - videón, ahogy elütik a biciklist
Betört a pékségbe, elfáradt, majd az 50 fokos kemencében aludt el
Egy igencsak fáradt tolvaj betört egy Békés vármegyei pékségbe, tört-zúzott, majd úgy döntött, hogy alszik egyet a közel 50 fokos kemencébe – közölte a Békés vármegyei hírportál.
Az egyik helyi pékségbe bejutva jelentős kárt okozott azzal, hogy a kész és sütés előtt álló termékeket felborította, megtaposta, az alapanyagokat pedig kiborította.
Ezek után feküdt be a jó meleg kemencébe, és csak az ott dolgozóknak köszönheti az életét, ugyanis a kemence felfűtése előtt a személyzet mindig átvizsgálja a fűtőteret, így nem maradhat bent semmi a kemencébe, ami belülről nem is nyitható.
A rendőrség az ügyben nyomozást indított.
Nyitókép: Tények Archív
Hős kutya reflektort villogtatva mentett életet Sopronban
Több mint 1200 hamis recepttel 230 milliót kaszált egy patikus
Hihetetlen fotó: Rá sem lehet ismerni a magyar zenészre
Visszahívnak egy népszerű terméket a magyar üzletek polcairól
Mentő vitt el két embert, lecsapott a láthatatlan gyilkos Debrecenben
Néhány hetes csöppségeket hagytak az út szélén Debrecenben
Kegyetlen módszerrel akarta elpusztítani a szomszéd kutyáit egy fóti férfi
Az egész teste lángolt egy férfinak Madarason
Rolis fiúhoz sietett mentőhelikopter Veresegyházára
Földrengés történt éjszaka Somogyban
Tűzszerészek siettek Lepsénybe