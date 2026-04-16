Betört a pékségbe, elfáradt, majd az 50 fokos kemencében aludt el

Egy igencsak fáradt tolvaj betört egy Békés vármegyei pékségbe, tört-zúzott, majd úgy döntött, hogy alszik egyet a közel 50 fokos kemencébe – közölte a Békés vármegyei hírportál.

Az egyik helyi pékségbe bejutva jelentős kárt okozott azzal, hogy a kész és sütés előtt álló termékeket felborította, megtaposta, az alapanyagokat pedig kiborította.

Ezek után feküdt be a jó meleg kemencébe, és csak az ott dolgozóknak köszönheti az életét, ugyanis a kemence felfűtése előtt a személyzet mindig átvizsgálja a fűtőteret, így nem maradhat bent semmi a kemencébe, ami belülről nem is nyitható.

A rendőrség az ügyben nyomozást indított.

