égési sérülés
madaras
mentőhelikopter

Az egész teste lángolt egy férfinak Madarason

Életveszélyesen megégett egy férfi munka közben Madarason a minap.
2026. április 16., csütörtök 09:46
Éppen egy vasdarabot vágott flexszel a saját udvarán, amikor a szikrák meggyújtották a felhalmozódott fűrészport, a lángok pedig pillanatok alatt a ruhájára is átterjedtek. Az egész teste lángolt, közben mégis saját maga ki tudta hívni a mentőket, akik csaknem két órán át próbálták stabilizálni az állapotát.

Információink szerint a 64 éves férfi testének csaknem 90 százaléka megégett, életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel vitték kórházba.

 

