Kegyetlen módszerrel akarta elpusztítani a szomszéd kutyáit egy fóti férfi
Rossz viszonyban volt szomszédjával egy fóti férfi, mivel idegesítette, ha a mellette lakó kutyái kint voltak az udvaron és ugattak – áll a Dunakeszi Járási Ügyészség csütörtöki közleményében.
Az ebek gazdája szerette volna megelőzni a vitákat, ezért úgy erősítette meg a kerítést, hogy szomszédja ne láthassa az állatokat, éjszakára pedig bevitte aludni őket.
2025 májusában egyik reggel a gazda sétálni vitte a kutyákat, hazaérve azonban azzal szembesült, hogy a mellette lakó férfi a négylábúak számára elérhető helyre 4-5 centi hosszú szögekkel teletűzdelt kolbászt helyezett el. A cél egyértelmű volt: el akarta pusztítani az ebeket.
Minősített állatkínzás kísérletével vádolja a férfi az ügyészség, és végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtaná. Sorsáról a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni.
