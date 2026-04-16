Brutális ütközés - videón, ahogy elütik a biciklist
Néhány hetes csöppségeket hagytak az út szélén Debrecenben
Szatyorban rakott ki gazdája két kiskutyát az elmúlt hétvégén a debreceni Lencz utcában. Az „Együtt az Állatokért” Állatvédő Közhasznú Egyesület szerdai beszámolójából kiderül, hogy egy család kérte a segítségüket, miután észrevette a sorsukra hagyott ebeket.
Nagyon-nagyon aprók, meg cumiznának, de már esznek maguktól
– tájékoztattak állapotukról.
A szervezet tagjai közölték, hogy bár nagyon kevés az esélye, de ha mégis jelentkezne náluk az anyakutya gazdája, ingyen és bármiféle következmények nélkül ivartalanítják a mama ebet.
