Földrengés történt éjszaka Somogyban
A katasztrófavédelem hivatalos oldalán megjelent tájékoztatás szerint csütörtökön hajnalban fél kettőkor földrengés történt Magyarország és Horvátország határán. A 2,5 magnitúdójú földmozgást a Somogy vármegyei Bolhó mellett regisztrálták.
Az epicentrum közelében a lakosság is érezhette a rengést, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba is a településről tettek bejelentést. Szerencsére a katasztrófavédelemnél idáig nem jeleztek károkat.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
