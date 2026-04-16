Földrengés történt éjszaka Somogyban

A katasztrófavédelem hivatalos oldalán megjelent tájékoztatás szerint csütörtökön hajnalban fél kettőkor földrengés történt Magyarország és Horvátország határán. A 2,5 magnitúdójú földmozgást a Somogy vármegyei Bolhó mellett regisztrálták.

Az epicentrum közelében a lakosság is érezhette a rengést, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba is a településről tettek bejelentést. Szerencsére a katasztrófavédelemnél idáig nem jeleztek károkat.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock