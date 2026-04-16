2026. április 16. csütörtök, Csongor
20°C Budapest
földrengés
katasztrófavédelem
somogy

Földrengés történt éjszaka Somogyban

Földrengés történt éjszaka Somogyban
A lakosság is érezhette.
2026. április 16., csütörtök 08:29
Vágólapra másolva!

A katasztrófavédelem hivatalos oldalán megjelent tájékoztatás szerint csütörtökön hajnalban fél kettőkor földrengés történt Magyarország és Horvátország határán. A 2,5 magnitúdójú földmozgást a Somogy vármegyei Bolhó mellett regisztrálták. 

Az epicentrum közelében a lakosság is érezhette a rengést, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba is a településről tettek bejelentést. Szerencsére a katasztrófavédelemnél idáig nem jeleztek károkat.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra