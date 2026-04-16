Tűzszerészek siettek Lepsénybe

Azt írták: a két darab, 4 centiméteres magyar légvédelmi repeszlőszer és öt darab, hozzájuk tartozó hüvely Lepsényben, az Ifjúság utcában került elő, egy építkezésen.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére szerda délután lezárta és kiürítette a környéket, az intézkedés három családi házat és tíz embert érintett.

A lőszereket és hüvelyeket a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat.