Sárkánycsempészeket vettek őrizetbe Indonéziában
A hat gyanúsított közül kettőt még februárban a Jáva sziget keleti partján fekvő Surabayában vettek őrizetbe, miközben három komodói sárkánnyal a csomagjukban leszálltak egy hajóról. A többi négyet az ezt követő hetekben fogták el.
A rendőrség szerint a csempészek az állatokat Kelet-Nusa Tenggara tartományból szerezték be vadászoktól. A faj kis szigetek egy csoportján él abban a tartományban.
A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy a hüllőket egyenként 5,5 millió rúpiáért (mintegy százezer forintért) vásárolták meg, majd hatszor drágábban adták volna őket tovább Thaiföldön.
A rendőrség szerint 2025 januárja óta legalább húsz komodói sárkányt adtak el, és ebből mintegy 28 ezer eurós hasznot tettek zsebre. Az ügy gyanúsítottjai akár öt évi börtönbüntetéssel és pénzbírsággal sújthatók.
A komodói sárkányokat, amelyek akár három méter hosszúra és 90 kilogrammosra is megnőhetnek, az emberi tevékenység és az éghajlatváltozás fenyegeti, mert élőhelyük folyamatosan pusztul. Az orvvadászok sokat befognak közülük, és házi kedvencnek vagy látványosságnak adják el őket. Világszerte mintegy 3400 példány él belőlük.
Artemis II: Így fogadták a világűrből visszatérő asztronautákat - videóval
Lövöldözést jelentettek egy törökországi középiskolából, többen meghaltak
Hőerőmű elleni orosz kibertámadást hiúsított meg tavaly Svédország
Emberi csontvázra bukkant egy férfi kutyasétáltatás közben, egy férfi az áldozat
Felborult egy Bangladesből elindult hajó rohingja menekültekkel a fedélzetén, több százan eltűntek
A WC-ben szülte meg a gyermekét egy nő, de kegyetlensége, itt még nem ért véget
Törökországban több diák is megsebesült egy iskolai lövöldözésben
Medveriasztó spray-vel fújta le a gyerekeit, mert nem fogadtak szót
Bedrogozta, halálra verte barátnőjét, majd a kutyára fogta
Tulajdonosával együtt loptak el egy autót, a férfi meghalt
Legalább harminc ember meghalt, miután pánik tört ki egy turisztikai látványosságnál