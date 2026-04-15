Sárkánycsempészeket vettek őrizetbe Indonéziában

A hat gyanúsított közül kettőt még februárban a Jáva sziget keleti partján fekvő Surabayában vettek őrizetbe, miközben három komodói sárkánnyal a csomagjukban leszálltak egy hajóról. A többi négyet az ezt követő hetekben fogták el.

A rendőrség szerint a csempészek az állatokat Kelet-Nusa Tenggara tartományból szerezték be vadászoktól. A faj kis szigetek egy csoportján él abban a tartományban.

A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy a hüllőket egyenként 5,5 millió rúpiáért (mintegy százezer forintért) vásárolták meg, majd hatszor drágábban adták volna őket tovább Thaiföldön.

A rendőrség szerint 2025 januárja óta legalább húsz komodói sárkányt adtak el, és ebből mintegy 28 ezer eurós hasznot tettek zsebre. Az ügy gyanúsítottjai akár öt évi börtönbüntetéssel és pénzbírsággal sújthatók.