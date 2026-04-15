Végre jön, amit mindenki várt – érdemes bekészíteni a napszemüveget

Pozitív irányba fog változni az időjárásunk, kedden délután már a nap is előbújhat – közölte a Hungaromet a Facebook-oldalán.



Délelőtt még sok helyen felhős, szürke idő várható, 1-2 milliméternyi esővel és záporral, ám délutántól csökken a felhőzet és naposra fordul az idő.



A napsütéses tájakon 20 és 23 fok között, a még felhős területeken kevéssel 20 fok alatt alakul a hőmérséklet.