Hőerőmű elleni orosz kibertámadást hiúsított meg tavaly Svédország

Orosz kibertámadást hiúsított meg a svéd hírszerzés 2025 tavaszán, az akció egy nyugat-svédországi hőerőmű ellen irányult – közölte az MTI a svéd polgári védelmi miniszter szerdai bejelentését, és arra is figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború kitörése óta nőtt a Svédország elleni kiberfenyegetések száma.
2026. április 15., szerda 14:06
Carl-Oskar Bohlin elmondta, a nyomozás során kiderítették, hogy a támadás kitervelői kapcsolatot tartottak az orosz biztonsági és hírszerzési szolgálatokkal.

A miniszter John Billow-val, az országos kiberbiztonsági központ igazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a beépített védelmi mechanizmusnak köszönhetően az incidensnek nem voltak súlyos következményei.

A tárcavezető emellett aláhúzta azt is, hogy a hőerőmű elleni támadáskísérlet azt jelzi, Oroszország kész nagyobb kockázatok vállalására és merészebbé vált, ez pedig, mint mondta "rendkívül káros kockázatokat hordoz magában a társadalomra nézve".

A kormány nagyon komolyan veszi a helyzetet

- szögezte le, hozzátéve, hogy Stockholm együttműködik a szövetségeseivel az orosz hibrid fenyegetések elhárítása érdekében.

Bohlin továbbá aláhúzta, hogy Svédország Ukrajna melletti elkötelezettsége továbbra is szilárd, és úgy vélte, nagyon fontos, hogy nyíltan beszéljenek a hazája és szövetségesei ellen intézett hibrid fenyegetésekről.

Azért teszünk így, hogy világos üzenetet küldjünk azoknak, akik fenyegetnek minket és hogy tudassuk velük, tisztában vagyunk azzal, mit művelnek

- jelentette ki, kiemelve, hogy a kormány azért is döntött a tavalyi támadáskísérlet nyilvánosságra hozatala mellett, hogy ezzel is erősítse a társadalom tudatosságát.

Nyitókép: Carl-Oskar Bohlin X-oldala

 

