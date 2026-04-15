Hőerőmű elleni orosz kibertámadást hiúsított meg tavaly Svédország

Carl-Oskar Bohlin elmondta, a nyomozás során kiderítették, hogy a támadás kitervelői kapcsolatot tartottak az orosz biztonsági és hírszerzési szolgálatokkal.

A miniszter John Billow-val, az országos kiberbiztonsági központ igazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a beépített védelmi mechanizmusnak köszönhetően az incidensnek nem voltak súlyos következményei.

A tárcavezető emellett aláhúzta azt is, hogy a hőerőmű elleni támadáskísérlet azt jelzi, Oroszország kész nagyobb kockázatok vállalására és merészebbé vált, ez pedig, mint mondta "rendkívül káros kockázatokat hordoz magában a társadalomra nézve".

A kormány nagyon komolyan veszi a helyzetet

- szögezte le, hozzátéve, hogy Stockholm együttműködik a szövetségeseivel az orosz hibrid fenyegetések elhárítása érdekében.