Felborult egy Bangladesből elindult hajó rohingja menekültekkel a fedélzetén, több százan eltűntek

A halászhajó, amely a dél-bangladesi Teknafból indult és Malajziába tartott, feltehetően elsüllyedt a heves széllökések, a háborgó tenger és a túlterheltség miatt - olvasható az UNHCR közleményében.

A többségében muszlim, hontalan rohingja kisebbséget üldözik Mianmarban, nemkívánatos külföldieknek tekintik őket. Emiatt ezrek kockáztatják az életüket évente hosszú és veszélyes utazásokon, hogy Mianmarból vagy Bangladesből eljussanak Malajziába vagy Indonéziába.

A hajón utazó rohingják feltehetően a bangladesi Cox Bazar menekülttáborból menekültek el, ahol több mint egymillióan élnek szánalmas körülmények között.

A hajótörés részletei nem ismertek, de az elsődleges értesülések szerint a hajó április 4-én hagyta el a bangladesi partokat 280 emberrel a fedélzetén.