Felborult egy Bangladesből elindult hajó rohingja menekültekkel a fedélzetén, több százan eltűntek
A halászhajó, amely a dél-bangladesi Teknafból indult és Malajziába tartott, feltehetően elsüllyedt a heves széllökések, a háborgó tenger és a túlterheltség miatt - olvasható az UNHCR közleményében.
A többségében muszlim, hontalan rohingja kisebbséget üldözik Mianmarban, nemkívánatos külföldieknek tekintik őket. Emiatt ezrek kockáztatják az életüket évente hosszú és veszélyes utazásokon, hogy Mianmarból vagy Bangladesből eljussanak Malajziába vagy Indonéziába.
A hajón utazó rohingják feltehetően a bangladesi Cox Bazar menekülttáborból menekültek el, ahol több mint egymillióan élnek szánalmas körülmények között.
A hajótörés részletei nem ismertek, de az elsődleges értesülések szerint a hajó április 4-én hagyta el a bangladesi partokat 280 emberrel a fedélzetén.
Ez a tragikus incidens tanúskodik arról, hogy nincsenek tartós megoldások a rohingják problémáira
- írta az UNHCR.
Ez a tragédia is "alátámasztja, hogy sürgős erőfeszítésekre van szükség a rohingják Mianmarból való elmenekülése mélyebb okainak felszámolására és olyan körülmények megteremtésére, amelyekben a rohingják teljes biztonságban és méltóságban önként hazatérhetnek" - áll még a közleményben.
Az Andamán-tenger az Indiai-óceán északkeleti részén helyezkedik el, az Andamán-és Nikobár-szigetek, Mianmar, Thaiföld és a Maláj-félsziget között.
Az UNHCR szerint tavaly 427 rohingja eltűnését - és feltételezett halálát - jelentették két hajótöréssel kapcsolatban, amelyek 2025. május 9-én, illetve 10-én történtek a mianmari partok közelében.
Az ENSZ-szervezet szerint 2024-ben több mint 650 rohingja vesztette életét a térség tengerein.
2017-ben több százezer rohingja menekült el a mianmari hadsereg és a buddhista milíciák véres megtorlása elől, a szomszédos Bangladesben lelve menedéket. Mianmar váltig állította, hogy a fegyveres erők általi véres megtorlással a rohingják lázadását akarták elnyomni.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
Törökországban több diák is megsebesült egy iskolai lövöldözésben
Medveriasztó spray-vel fújta le a gyerekeit, mert nem fogadtak szót
Bedrogozta, halálra verte barátnőjét, majd a kutyára fogta
Tulajdonosával együtt loptak el egy autót, a férfi meghalt
Legalább harminc ember meghalt, miután pánik tört ki egy turisztikai látványosságnál
Síremlékeket döntöttek ki ismeretlenek az erdélyi Szászrégen zsidó temetőjében
Ennek tényleg elment a józan esze: a tűzszünet alatt is fegyvereket kér Ukrajnának a volt brit miniszterelnök
A német fuvarozók azonnali védett árat követelnek a német kormánytól
Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak
Van ahol kötelező irányjelzővel szerelni a rollereket, májustól lép életbe
Amerikai képviselők számonkérték Brüsszelt, amiért beavatkoznak a magyar választásokba