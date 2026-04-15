Felborult egy Bangladesből elindult hajó rohingja menekültekkel a fedélzetén, több százan eltűntek

Mintegy kétszázötven embernek veszett nyoma, közöttük több gyermeknek, miután felborult egy rohingja menekülteket és bangladesi állampolgárokat Bangladesből Malajziába szállító hajó az Andamán-tengeren - közölte kedden az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).
2026. április 15., szerda 08:59
A halászhajó, amely a dél-bangladesi Teknafból indult és Malajziába tartott, feltehetően elsüllyedt a heves széllökések, a háborgó tenger és a túlterheltség miatt - olvasható az UNHCR közleményében.

A többségében muszlim, hontalan rohingja kisebbséget üldözik Mianmarban, nemkívánatos külföldieknek tekintik őket. Emiatt ezrek kockáztatják az életüket évente hosszú és veszélyes utazásokon, hogy Mianmarból vagy Bangladesből eljussanak Malajziába vagy Indonéziába.

A hajón utazó rohingják feltehetően a bangladesi Cox Bazar menekülttáborból menekültek el, ahol több mint egymillióan élnek szánalmas körülmények között.

A hajótörés részletei nem ismertek, de az elsődleges értesülések szerint a hajó április 4-én hagyta el a bangladesi partokat 280 emberrel a fedélzetén.

Ez a tragikus incidens tanúskodik arról, hogy nincsenek tartós megoldások a rohingják problémáira

- írta az UNHCR.


Ez a tragédia is "alátámasztja, hogy sürgős erőfeszítésekre van szükség a rohingják Mianmarból való elmenekülése mélyebb okainak felszámolására és olyan körülmények megteremtésére, amelyekben a rohingják teljes biztonságban és méltóságban önként hazatérhetnek" - áll még a közleményben.

Az Andamán-tenger az Indiai-óceán északkeleti részén helyezkedik el, az Andamán-és Nikobár-szigetek, Mianmar, Thaiföld és a Maláj-félsziget között.

Az UNHCR szerint tavaly 427 rohingja eltűnését - és feltételezett halálát - jelentették két hajótöréssel kapcsolatban, amelyek 2025. május 9-én, illetve 10-én történtek a mianmari partok közelében.

Az ENSZ-szervezet szerint 2024-ben több mint 650 rohingja vesztette életét a térség tengerein.

2017-ben több százezer rohingja menekült el a mianmari hadsereg és a buddhista milíciák véres megtorlása elől, a szomszédos Bangladesben lelve menedéket. Mianmar váltig állította, hogy a fegyveres erők általi véres megtorlással a rohingják lázadását akarták elnyomni.

Forrás: MTI

