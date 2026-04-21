Egy korszak vége: Szinetár Dóra váratlan lépése mindenkit meglepett
Győrfi Pál 17 éve házasodott össze feleségével, elmesélte, hogy jöttek össze kedvesével
Az Országos Mentőszolgálat szóvivője a kedd reggeli Mokka vendége volt 17. házassági évfordulója alkalmából.
Győrfi Pál többek között azt is elárulta, hogy mi a titka a feleségével közel két évtizede tartó, kiegyensúlyozott kapcsolatuknak.
Van benne valami szerencse, vagy isteni áldás, hogy két ember találkozzon, akik összeillenek. Ez szerintem alapfeltétel. Aztán – ez is közhely – de bele kell tenni naponta munkát, helyre kell tenni a prioritásokat az ember életében, ami nem mindig könnyű és ez nem egy folyamatos vonal, hanem ingadozó
- mondta a szakember, majd hozzátette, meg kell legyen a párkapcsolatban egy testi-lelki egyensúly.
Győrfi Pál azonban még a megismerkedésük történetét is elmesélte. Egy rally versenyen voltak, ahol a kedvese is indult a testvérével. 3 napon keresztül „kerülgették egymást."
Kontaktot sem cseréltek, így felesége vette kezébe az irányítást. Gratulált neki üzenetben, majd utána kezdtek el ismerkedni.
+Ez is érdekelheti
Öt nagyszínházi bemutatója lesz a veszprémi Pannon Várszínháznak a jövő évadban
Felpörögnek az események - dupla kiesés az Exatlon Hungary-ben
Vége a titkolózásnak, ledobta a szerelembombát a Jonas Brothers szívtiprója
A magyar használtpiac szent tehenei: 2026-ban már a legendák is rozsdásodnak?
El Clásico a TV2-n!
Milyen apuka Szoboszlai? Mutatjuk!
Kimondtak egy nevet, megfagyott a levegő a TV 2 stúdiójában
Órási a tét: Családi üzenetekért harcolnak a Bajnokok és Kihívók az Exatlonban
Grammy-díjas világsztárral dolgozott a Sztárban Sztár leszek! győztese, Kökény Dani
Már megvan, melyik két csapat esik ki az NB I-ből
Hátborzongató videó: Emberi világcsúcsot döntött meg egy humanoid robot