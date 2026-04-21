Győrfi Pál 17 éve házasodott össze feleségével, elmesélte, hogy jöttek össze kedvesével

Győrfi Pál 17 éve házasodott össze feleségével, elmesélte, hogy jöttek össze kedvesével
Elárulta, mi a hosszú kapcsolatuk titka.
2026. április 21., kedd 10:31
Az Országos Mentőszolgálat szóvivője a kedd reggeli Mokka vendége volt 17. házassági évfordulója alkalmából.

Győrfi Pál többek között azt is elárulta, hogy mi a titka a feleségével közel két évtizede tartó, kiegyensúlyozott kapcsolatuknak.

Van benne valami szerencse, vagy isteni áldás, hogy két ember találkozzon, akik összeillenek. Ez szerintem alapfeltétel. Aztán – ez is közhely – de bele kell tenni naponta munkát, helyre kell tenni a prioritásokat az ember életében, ami nem mindig könnyű és ez nem egy folyamatos vonal, hanem ingadozó

- mondta a szakember, majd hozzátette, meg kell legyen a párkapcsolatban egy testi-lelki egyensúly.

 

Győrfi Pál azonban még a megismerkedésük történetét is elmesélte.  Egy rally versenyen voltak, ahol a kedvese is indult a testvérével. 3 napon keresztül „kerülgették egymást."

Kontaktot sem cseréltek, így felesége vette kezébe az irányítást. Gratulált neki üzenetben, majd utána kezdtek el ismerkedni.

 

