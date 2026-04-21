Fegyveres férfi gyilkolt és többeket megsebesített Teotihuacan romvárosában
A mexikói hatóságok szerint az elkövető a tettét követően öngyilkos lett. A tájékoztatás szerint négyen a lövésektől sérültek meg, ketten pedig amiatt, hogy elestek. A sérültek között kolumbiai, orosz és kanadai turisták is vannak.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök az X-en tett bejegyzésében fejezte ki részvétét és közölte, hogy utasította biztonsági kabinetjét a kanadai turista halálát okozó incidens gondos kivizsgálására.
A kanadai külügyminisztérium egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.
Teotihuacan az időszámítás szerinti 1. és 7. század között fejlődött a prekolumbián Amerika egyik leghatalmasabb városává és a világ egyik legnagyobb metropoliszává - virágkorában több mint 100 ezren éltek ott. Ezután azonban egyelőre ismeretlen okból az emberek elhagyták a várost.
A romvárost 1987-ben fel vették az UNESCO világörökségi listájára, mára Mexikó egyik legfontosabb turistalátványosságává vált.
Forrás: MTI
